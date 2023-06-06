Шиньон подойдет и для коротких волос: как носить эту прическу в 2023 году

“Шиньон” в переводе с французского означает «на затылке», однако в тренде нынешнего сезона прическа вышла за указанные пределы. Ее можно использовать для различных укладок, нужный объем гарантирован даже для коротких волос.

Элегантный шиньон

Эта прическа может легко стать свадебной благодаря своей нежности и женственности, стильности и элегантности. Даже в собранном виде можно разглядеть красоту ваших волос.

Коса в стиле бохо-шик

Эта красивая свободная коса, украшающая боковую зону, станет главным элементом прически. Сделайте ее текстурированной и несколько небрежной, чтобы придать креативности.

Крученый

Очень оригинальный сложный пучок, который идеально выполнит мастер (или вы сами, если являетесь мастером). Украсьте прическу декоративными заколками, чтобы она стала еще нарядней.

Коса-пучок

Получается стильный и эффектный образ, если вы заплетете волосы в косу, а затем из косы сделаете пучок. Замечательная идея прически для любого выхода.

“Ракушка”

Привычная “ракушка” также может стать нарядным шиньоном. Соберите ее привычным для вас способом и украсьте декоративной вертикальной заколкой.

Волнистый

Свободный и красивый пучок может легко претендовать на звание одной из самых нарядных причесок. Попросите мастера или выполните сами этот шедевр, чтобы впечатлить всех окружающих.

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Петля

Это очень красивый, нежный и женственный шиньон, который вы можете сделать самостоятельно. Соберите волосы в низкий хвостик и поднимите их вверх, закрепив на середине и на кончиках невидимками.

Шиньон невесты

Окрасьте волосы в синий и голубой цвет и сделайте эту великолепную прическу. Для ее оформления нужны длинные густые волосы и высокое мастерство. Скорее всего, выполнить самостоятельно ее будет проблематично, воспользуйтесь услугами мастера.

Кудрявый

Если у вас от природы кудрявые волосы, нет ничего проще собрать их в пучок и закрепить шпильками или невидимками. Украсьте прическу декоративной заколкой, выпустите в лица с обеих сторон по «усику», это будет стильно и модно.

На коротких волосах (на главном фото)

Стильная и очень простая укладка, которая смотрится просто потрясающе. Достаточно сделать несколько произвольных жгутов и закрепить их удобным для вас способом.