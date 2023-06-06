Принц Гарри дал показания в суде: событие называют историческим

В Великобритании внимание общественности приковано к судебному разбирательству, одним из инициаторов которого является принц Гарри. Его юристы и еще трех заявителей подготовили иск против компании Mirror Group Newspapers, которой принадлежит издание Mirror. Сын короля Карла III требует возмещения ущерба.

Что случилось? Как пишет РИА ФАН, принц Гарри обвиняет таблоид в незаконном сборе сведений о людях – как публичных, так и непубличных. Есть версия, что данные были получены благодаря хакерам, которые могли взломать гаджеты, частным детективам.

Появление принца Гарри на заседании, где он уже дал показания как свидетель, называют историческим событием, поскольку в лондонском суде первый раз за 130 лет видят члена королевской семьи Британии как фигуранта дела.

Напомним, принц Гарри – сын Карла III и принцессы Дианы. Вместе с избранницей Меган Маркл и крошкой-сыном Арчи он обосновался в Америке, отринув правительственные дела родни. Это решение принца спровоцировали конфликты и рзногласия между родственниками. Последние годы герцог и герцогиня Сассекские активно раздают интервью, в которых нелестно оценивают обстановку в Букингемском дворце.