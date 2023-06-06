 

“А где же муженек?”: Наташа Королева выставила фото с другим

06.06.2023, 21:20, Новости дня
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Несколько дней назад в столице отгремел юбилей Наташи Королевой. Певице исполнилось 50 лет, в честь чего она закатила масштабный праздник, на который даже прилетела ее мать, ныне проживающая в Штатах.

Несомненно, все гости вечера получили множество удовольствия. Взять одного лишь Тарзана, который будто Адриано Челентано в “Укрощении строптивого” задорно давил виноград. Тем не менее, разглядывая фотоотчет с мероприятия, подписчики Натальи пришли к одному интересному выводу.

По мнению сплетников, Наташа Королева до сих пор не простила Сергея Глушко (Настоящее имя Тарзана – Прим. ред.) за его измену, случившуюся несколько лет назад. Якобы теперь она использует каждую возможность для того, чтобы отомстить некогда неверному супругу. Нашла она ее, утверждают некоторые, прямо на своем юбилее.

Наташа Королева выставила фото с другим: на снимке певица общается с тамадой. Однако, из за взгляда и жестов Наташе Королевой предъявили флирт с ведущим: якобы слишком кокетливо она глядит на него снизу вверх, да слишком чувственно указывает куда-то пальчиком.

“Видно, что немного заигрывает”, “Сергея так и не простила она”, “А где же муженек?” – обсудили подписчики Наташу Королеву.


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