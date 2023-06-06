ASUS выпустила новый OLED-ноутбук Vivobook 16

Компания ASUS выпустила новый ноутбук Vivobook OLED 16. Новые модели оснащены процессорами Ryzen 7000H с архитектурой Zen4.

В самой высокой конфигурации пользователи получат 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти. Охлаждение обеспечивается двойными тепловыми трубками, кулерами IceBlade и другими технологиями охлаждения. Имеется аккумулятор емкостью 70 Втч и поддержка WiFi 6E.

Ноутбук Vivobook OLED 16 оснащен 16-дюймовым дисплеем NanoEdge с разрешением до 3,2K, частотой обновления 120 Гц и временем отклика 0,2 мс. Он также имеет коэффициент контрастности до 1 000 000:1 и сертифицирован TUV Rheinland для защиты от синего света.

Ноутбук оснащен выходом HDMI и аудиопортом.