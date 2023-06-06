 

ASUS выпустила новый OLED-ноутбук Vivobook 16

06.06.2023, 20:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Компания ASUS выпустила новый ноутбук Vivobook OLED 16. Новые модели оснащены процессорами Ryzen 7000H с архитектурой Zen4.

В самой высокой конфигурации пользователи получат 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти. Охлаждение обеспечивается двойными тепловыми трубками, кулерами IceBlade и другими технологиями охлаждения. Имеется аккумулятор емкостью 70 Втч и поддержка WiFi 6E.

Ноутбук Vivobook OLED 16 оснащен 16-дюймовым дисплеем NanoEdge с разрешением до 3,2K, частотой обновления 120 Гц и временем отклика 0,2 мс. Он также имеет коэффициент контрастности до 1 000 000:1 и сертифицирован TUV Rheinland для защиты от синего света.

Ноутбук оснащен выходом HDMI и аудиопортом.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.06 / Аллегрова объяснила появление странного пятна на теле

07.06 / Проточный или накопительный: плюсы и минусы водонагревателей

07.06 / Сын Регины Тодоренко испортил ее любимую вещь

07.06 / Мнение: Апокалипсиса не будет!

07.06 / Кончаловский показал семейную реликвию

07.06 / Чем опасен не вынесенный вовремя мусор?

07.06 / Прорыв

07.06 / Короткие миндалевидные ногти станут хитом лета-2023: модные тренды и дизайны сезона

07.06 / Короткие миндалевидные ногти станут хитом лета-2023: модные тренды и дизайны сезона

07.06 / “Поделом вам всем!”: Барановская закричала на шоу Первого канала

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика