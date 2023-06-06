Мнение: Одинаковые города в США, запрет вывесок на иностранных языках и кафе-наливайки в жилых домах

1. Артемий Лебедев указывает на отсутствие настоящего разнообразия в США (ссылка):



По словам Лебедева, города в США достаточно типовые и в них «все примерно всегда одинаково». «Выключатель одного типа находится на одной высоте и никаких новостей не бывает, поэтому американцы всегда себя хорошо чувствуют в своих типовых домах. Причем совершенно не важно, что ты на Гавайях, что ты на Аляске, у тебя все абсолютно одинаково. Одинаковые пожарные двери, одинаковые коридоры, одинаковые пробковые доски, одинаковая канцелярия, одинаковые тротуары», — рассказал блогер.

Дизайнер также отметил, что в США, в отличие от России, все тротуары сделаны только из бетона. «Может, в Нью-Йорке есть один километр какой-то разнообразной плитки, а вообще, даже в Нью-Йорке тоже все тротуары заливные из бетона», — добавил Лебедев. При этом на улицах Москвы, указал дизайнер, много разнообразной плитки.

Ранее Артемий Лебедев заявил о проблеме с нищетой населения в США. Он заявил, что американскому правительству следует разобраться с бедностью собственного населения, прежде чем помогать другим странам.

Вот это, я полагаю, правильное импортозамещение. Вместо того, чтобы публиковать мнение западных никчёмышей о России, Лента публикует мнение русского блогера о США. Здоровая ситуация, так и должно быть.

2. В отдельных городах России уже начали бороться с засилием вывесок на иностранных языках (ссылка):



В Краснодаре запретят делать вывески с надписями на иностранном языке. Новые правила благоустройства были согласованы на заседании думы российского города, передает портал 93.ru.

Иностранным считается язык, народ-носитель которого проживает за пределами России и который не относится к языкам народов страны. Использовать иностранный логотип или надпись в названии разрешается только компаниям, которые зарегистрировали слово или группу слов как товарный знак.

Закон вступит в силу 1 сентября. Власти города дали предпринимателям год на замену вывески. Те компании, чей бизнес располагается на магистральных улицах и в границах исторического центра, должны будут поменять вывески в соответствии с новыми правилами до 1 марта 2024 года.

По словам мэра Краснодара Евгения Наумова, вывески на иностранных языках — это непатриотично. Во время объезда улиц в феврале глава города остался недоволен количеством вывесок на английском языке. После этого в Краснодаре прошли публичные слушания по вопросу изменения правил благоустройства.

Кстати, многие американцы выбирают для эмиграции именно Краснодар. Петербург имеет свои преимущества, но они ориентируются на температуру — ошибочно, на мой пристрастный взгляд.

3. Побороть «наливайки» в жилых домах всё никак не удаётся. В Госдуме рассматривают очередные проекты запретов на эту тему (ссылка):

В Госдуме создали рабочую группу по подготовке законопроекта о введении ограничений на продажу алкоголя в заведениях, расположенных в жилых домах. В мае спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале опубликовал опрос о возможном запрете продажи алкоголя. «Поступает много обращений с жалобами на работу так называемых ”наливаек”: днем они маскируются под продуктовые магазины в многоквартирных домах, а ночью торгуют алкоголем как псевдокафе», — сообщил Вячеслав Володин. По результатам опроса 79% из 231,4 тыс. проголосовавших поддержали запрет,, 12% отклонили инициативу, еще 9% остались нейтральны.

Борьба с «наливайками» на протяжении несколько лет обсуждается в заксобрании Нижегородской области и думе Нижнего Новгорода.

Посетители ночных магазинов и рюмочных, торгующих алкоголем, часто дебоширят и беспокоят жильцов. Владельцы подобных заведений используют для одной такой торговой точки сразу несколько юрлиц, оформленных на подставных лиц. Это помогает им избежать штрафов, отмечали в Общественной палате Нижегородской области. При этом в Нижегородской области действует закон, ограничивающий площадь питейных заведений до 50 кв. м и запрещающий торговать алкоголем на стороне жилого дома, где расположены подъезды. Тем не менее владельцы рюмочных переносят вход на другую сторону здания и формально соблюдают региональный закон.

В феврале депутаты заксобрания удвоили штрафы за нарушение тишины для физлиц до 4 тыс. руб. в расчете на то, что санкции позволят приструнить шумных посетителей рюмочных.

Обратите внимание — «оформленных на подставных лиц». Может, всё-таки не в юридических адреса проблема, и не в прочей бюрократии? Ну, серьёзно, при нынешнем уровне развития технологий найти реального владельца наливайки — вопрос 15 минут, на несколько кнопок нажать.