«Подкрепляют риторику Путина» — NYT рассказала о «сложных отношениях» украинских военных с нацистской символикой

То и дело всплывающие в медиапространстве фотографии украинских военных в одежде с нацистской символикой ставят западных дипломатов, общественников и журналистов в трудное положение, пишет The New York Times. Как отмечает газета, большинство западных союзников Киева предпочитают хранить молчание по этому поводу, чтобы не подпитывать российскую риторику о денацификации. Тем временем игнорирование этой темы приводит к новой нормализации символики, на борьбу с которой Европа потратила полвека, констатирует издание.



AP

После начала российской спецоперации на Украине киевские власти и их союзники из НАТО опубликовали, а затем незаметно удалили из своих лент в социальных сетях три, казалось бы, безобидные фотографии, на которых украинцы в военной форме носили нашивки с нацистской символикой, пишет The New York Times. «Фотографии и их удаление подчёркивают сложные отношения украинских военных с нацистскими образами», — констатирует издание.

Хотя Украина «в течение многих лет работала» над сдерживанием «маргинального ультраправого движения, члены которого с гордостью носят символы, связанные с нацистской историей, и придерживаются взглядов, враждебных левым, движениям ЛГБТ и этническим меньшинствам», некоторые члены этих группировок участвуют в боевых действиях в стране с 2014 года, а сегодня «являются частью более широкой военной структуры», пишет газета, замечая, что некоторых из них считаются национальными героями.

Символика ультраправых групп, включая нашивку с черепом и скрещёнными костями, которую носили охранники концлагерей, и символ, известный как «Чёрное солнце», теперь с определённой регулярностью появляется на униформе солдат, сражающихся на линии фронта. Некоторые при этом говорят, что изображения символизируют украинский суверенитет и гордость, а не нацизм, подчёркивает The New York Times.

В краткосрочной перспективе это грозит подкрепить пропаганду Путина и подпитывать его заявления о том, что Украина должна быть «денацифицирована», отмечается в статье. В более широком контексте «двойственное отношение Украины к этим символам, а иногда даже её принятие их, рискует дать новую жизнь и сделать господствующей символику, на уничтожение которой Запад потратил более полувека».

«Что меня беспокоит в украинском контексте, так это то, что люди на Украине, занимающие руководящие посты, либо не признают, либо не желают признавать и понимать, как эти символы воспринимаются за пределами Украины», — говорит эксперт следственной группы Bellingcat* Майкл Колборн. Он советует Киеву осознать, что подобные изображения «подрывают поддержку страны».

Как отмечает газета, до сих пор эти снимки не оказывали влияния на международную поддержку Киева. Однако они поставили дипломатов, западных журналистов и правозащитные группы в трудное положение: с одной стороны, привлечение внимания к символике рискует сыграть на руку российской пропаганде, с другой стороны, молчание помогает ей распространяться.

Как подчёркивает газета, молчание предпочли хранить даже еврейские и правозащитные организации, традиционно осуждающие нацистскую символику. В частном порядке некоторые их лидеры признают, что обеспокоены тем, что их могут расценить как сторонников тезисов российской пропаганды.

Как напоминает The New York Times, в апреле Министерство обороны Украины разместило в своём аккаунте в Twitter фотографию солдата с нашивкой дивизии СС «Мёртвая голова» с изображением черепа и костей. Как поясняет издание, эта конкретная нашивка является фирменной продукцией британской неофолк-группы Death in June, известной своим пристрастием к фашистской и нацистской символике. Теперь группа использует фотографию, опубликованную украинскими военными, для продвижения нашивки.

По словам газеты, 27 апреля её журналисты обратились в Министерство обороны Украины с запросом по поводу твита. Несколько часов спустя сообщение было удалено. «Изучив этот случай, мы пришли к выводу, что этот логотип может быть истолкован неоднозначно», — было сказано в заявлении министерства.

В прошлом месяце государственное агентство Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовало в соцсетях фотографию сотрудника службы экстренной помощи с символом «Чёрного солнца», который впервые появился в замке Генриха Гиммлера. В марте 2022 года в соцсетях НАТО была опубликована фотография украинского солдата с похожей нашивкой. Обе фотографии были быстро удалены.

Как пишет издание, в ноябре на встрече с журналистами недалеко от линии фронта украинский сотрудник пресс-службы также носил одежду с символикой «Мёртвой головы», изготовленную компанией под названием R3ICH (произносится «Рейх»). Второй присутствовавший сотрудник пресс-службы рассказывал, что другие журналисты просили солдат снять нашивку, прежде чем фотографировать их.

Сегодня многие украинцы рассматривают конфликт с Россией как продолжение борьбы за независимость, начатой во время и сразу после Второй мировой войны, поясняет газета. По словам авторов статьи, «такие символы, как флаг, ассоциирующийся с Украинской повстанческой армией, и нашивка дивизии СС «Галиция», стали символами антироссийского сопротивления и национальной гордости». В результате «трудно отделить, основываясь только на значках, украинцев, разгневанных вводом пророссийских войск, от тех, кто поддерживает ультраправые группировки страны», считают журналисты.

«Я думаю, что некоторые из этих ультраправых группировок привносят изрядную долю собственного мифотворчества в публичные рассуждения о них», — считает Колборн. Однако, с его точки зрения, «самое меньшее, что можно и нужно сделать везде, а не только на Украине, — это не позволить символам, риторике и идеям ультраправых просачиваться в общественное обсуждение».

* Компания «Stichting Bellingcat», зарегистрированная в Нидерландах, — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 08.10.2021.

