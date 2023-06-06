С какой обувью носить длинное платье летом 2023: правила и стильные фишки

Этим летом в моде длинное платье. Это универсальная одежда, которая отлично подойдет для совершенно любого случая и хорошо сочетается абсолютно со всем.

Однако чтобы создать стильный и привлекательный образ, нужно знать, с какой обувью лучше всего комбинировать такой наряд. Вот несколько советов.

Босоножки на плоской подошве

Босоножки на плоской подошве и длинное летнее платье являются классическим сочетанием. Наряд в стиле бохо с парой сандалий — идеальный вариант для отпуска.

Босоножки с цветочным платьем подойдут для создания офисного стиля, встречи с друзьями или романтического свидания. Стоит выбрать обувь того же цвета, что и платье, чтобы выглядеть шикарно.

Мюли

Мюли являются модной тенденцией лета 2023 года. Эта обувь на плоской подошве или на каблуке очень универсальна и ее можно красиво сочетать практически с любым нарядом.

Интересно будут смотреться серебристые или золотистые мюли с длинным облегающим платьем. Это позволит создать элегантный и гламурный образ.

А для повседневной носки хорошо подойдет обувь черного или бежевого цвета. Ее можно легко сочетать с любым стилем одежды, включая наряд в стиле бохо.

Балетки

Балетки — универсальная обувь, с которой можно сочетать любой наряд. Удобные и шикарные, они идеально подходят для работы в сочетании, например, с черным или белым макси-платьем.

А если хочется создать романтический стиль, то стоит надеть балетки с платьем с цветочным принтом.

Кроссовки

Платье с кроссовками стало модной, крутой и очень стильной комбинацией, которая пользуется популярностью в последние годы. Такое сочетание одновременно женственное и очень удобное.

Белые кроссовки — самый популярный вариант для комбинации с длинным летним платьем. Также можно выбрать модные кроссовки любого цвета и стиля в зависимости от фасона платья.

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Туфли на каблуках

Если не знаете, какую обувь надеть с длинным платьем летом на свадьбу или на романтическое свидание, то туфли или босоножки на каблуках станут самым лучшим решением. Это поможет придать образу торжественность.

Длинное обтягивающее платье идеально сочетается с парой элегантных туфель на каблуках, украшенных стразами. Выберите пару обуви черного цвета для создания шикарного образа. Открытые или закрытые туфли на высоком каблуке — лучший способ стилизовать макси-платье летом.

Босоножки на платформе или эспадрильи

Эспадрильи на каблуке или босоножки на танкетке станут для вас идеальным выбором, если хочется надеть платье в стиле бохо.

Такая обувь отличается тем, что она очень удобная, но при этом она позволяет увеличить рост на несколько сантиметров.

Босоножки и эспадрильи на платформе с длинным платьем помогут создать идеальный повседневный женственный образ для жаркой погоды.

Туфли с ремешком

Обувь с ремешком является модным трендом лета 2023 года. Она идеально подходит для тех, кто любит эстетику преппи. Туфли или босоножки на плоской подошве или на маленьком каблуке всегда добавят нотку гламура в любой наряд.

Можно красиво сочетать их с длинным льняным платьем белого, черного или нейтрального цвета и элегантной шляпкой. Также стоит добавить солнцезащитные очки.