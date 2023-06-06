 

Девочка выросла: юная звезда “Закрытой школы” выходит замуж

06.06.2023, 20:00, Новости дня
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Юная звезда российского кино Луиза-Габриэла Бровина, запомнившаяся многим по роли в сериале “Закрытая школа”, выходит замуж за своего возлюбленного, музыканта Никиту Макарова. Первым делом актриса рассказала о радостном событии журналистам и только потом – родителям. “Все произошло настолько быстро”, – объяснила 20-летняя артистка.

Бровина призналась, что еще не успела подумать о том, какой будет свадьба, так что впереди будут приятные хлопоты. Актриса пообещала сообщить о решениях, которые она примет касательно этого события.

О наследниках Луиза-Габриэла еще не думает. Звезда “Закрытой школы” считает, что еще готова к рождению детей. Мол, еще хочется пожить прежней жизнью.

Возлюбленный Бровиной рассказал, что познакомился с ней, когда и он, и она принимали участие в одном проекте. Молодой человек сразу обратил внимание на Луизу-Габриэлу или, как он ее называет, Габи. “Оказалось, [ее] совсем не просто завоевать”, – сказал Никита, сделавший предложение руки и сердца спустя девять месяцев романтический отношений. “Вчера я расплакалась”, – поделилась эмоциями Луиза Габриэла Бровина о помолвке.


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