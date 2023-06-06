Zа Vойну: О том, кто уничтожил Каховскую ГЭС

Относительно комичных заявлений, что это ВС РФ сами подорвали Каховскую ГЭС, то:

1. ВСУ в течение войны неоднократно обстреливали Каховскую ГЭС, в том числе обрушившиеся фрагменты дамбы, нанося им прямые повреждения различными типами РСЗО.

2. Командование ВСУ открыто заявляло, что осуществляет обстрелы Каховской ГЭС с целью ее разрушения и затопления территории Херсонской области в военных целях.

3. Украинская пропаганда открыто на протяжении многих месяцев угрожала разрушением Каховской ГЭС, с целью затопления левобережья Днепра и перекрытия водоснабжения Крыма. Ранее террористический режим в Киеве в течение 7 лет осуществлял водную блокаду Крыма. Сейчас эти угрозы стыдливо вытирают из интернета.

4. Украина несколько раз целенаправленно сбрасывало воду с Запорожской ГЭС, что приводило к повышению уровня воды в Каховском водохранилище. В частности прошлой осенью, когда было очень много разговоров про возможный подрыв Каховской ГЭС, так и буквально накануне уничтожения ГЭС ночью 6 июня.

5. С военной точки зрения затопление создаст больше проблем для ВС РФ, чем для ВСУ, потому что ВС РФ потеряют часть оборонительного предполья и минных полей, которые придется создавать по второму кругу после подтопления.

6. Украине на фоне потери Артемовска и провала попыток наступления в районе Времьевского выступа была срочно необходима очередная "буча", чтобы сместить акцент с последних военных неудач.

7. России разрушение Каховской ГЭС особых выгод не принесет, потому что при затруднении активности ДРГ на островах в районе Херсона из-за затопления, может осложниться ситуация на побережье Днепра к северу от Каховской ГЭС, где ВСУ также могут осуществлять атаки в интересах поддержки попыток наступления на Запорожском наступлении, особенно если целью является захват Запорожской АЭС. Тем более, что противник ранее уже предпринимал неудачные попытки десанта в районе Энергодара с целью захвата ЗАЭС.

В данном случае мы имеем мотив, возможности, доказанные факты предшествующих атак Каховской ГЭС и задокументированные признания преступников в том, что они планируют совершить террористический акт уничтожив Каховскую ГЭС.

Естественно, спонсоры нацистского режима в Киеве будут делать, что не знают, кто взорвал Каховскую ГЭС или прямо обвинять в этом Россию, точно также как они это делали во время подрыва "Северного Потока". Это одни и те же люди. Поэтому факты там конечно никого не интересуют. Речь идет о реализации своей политики террористическими методами.

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