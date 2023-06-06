Мнение: Требуются дальтоники, генетическое восстановление слуха и российская не-ГМО соя в Китае

1. Читатели пишут:



Товарищи учёные из ИППИ РАН затеяли большое исследование дальтонизма. Им нужны подопытные с нарушением цветного зрения. Я сходил (у меня неразличение красного и зелёного). Ещё какие-то знакомые знакомых сотрудников ИППИ сходили. Но им нужно больше дальтоников.

Деньги на исследование выделены, но они у государства целевые. Купить оборудование за миллионы можно (и это сделано, закуплены современные приборы), а тратить на рекламу — нельзя ни копейки.

Если вдруг тебя это вдохновляет, дай рекламу, типа “если Вы дальтоник и бываете в Москве, загляните в ИППИ РАН на исследование”? Вот подробности: (ссылка).

Контактное лицо: Анна Казакова, +79151518519, офтальмолог из ИППИ РАН.

На выходе дальтоник получит, помимо радости от того, что помог науке, подробную карту своего дальтонизма, вот какую выдали мне (я впрочем пока не смог понять, что тут по оси Х, что по оси Y, но ещё надеюсь).

Добавлю от себя для потенциальных подопытных. Приложенная к посту диаграмма — цветная, точки и линии имеют разные цвета. Почему учёные не догадались сделать диаграмму чёрно-белой — вопрос для меня открытый.

2. Учёные впервые научились лечить генетически обусловленную потерю слуха, причём не только у новорождённых, но и у старых особей. Пока речь идёт о мышах, но в перспективе можно ожидать и создание терапии для людей (ссылка). Это важно: на глубокой пенсии я хочу играть в Доту 4 со звуком, чтобы можно было голосом напоминать тиммейтам о наших родственных связях.



Команда специалистов из Mass General Brigham впервые восстановила слух у старых мышей с помощью генетического редактирования rAAV. Результаты работы опубликованы в журнале Molecular Therapy.

Обычно в случае генетической причины потери слуха пациентам предлагаются методы, облегчающие течение заболевания — слуховые аппараты и импланты. Однако предотвратить или вылечить это состояние у людей до сих пор не удавалось. Одним из перспективных направлений может стать генетическое редактирование определенных мутаций. Пока что эффективность метода получилось доказать только у новорожденных животных с врожденным дефектом.

Теперь исследователи продемонстрировали, что рекомбинантные аденоассоциированные вирусы (rAAV) — платформа по доставке здоровых генов при помощи обезвреженных вирусов — может применяться и на пожилых млекопитающих. Для этого использовались модели старых мышей с мутацией, которая соответствует человеческому гену TMPRSS3, приводящему к прогрессирующей потере слуха. После введения здоровой вариации гена посредством rAAV у подопытных наблюдалось устойчивое восстановление слуха.

3. Блогер Китайский связной пишет про очередное поражение США в экономическом противостоянии с Россией (ссылка):

Global Times пишет про хорошие новости – Россия начала импортозамещать США по поставкам сои в Китай. <…>

Вкратце соя – один из столпов экспорта США в КНР. Через океан тянутся цепочки судов, которые тащат сою, идущую на всякое – от добавок (типа усиления белком кормов для животных) до соевых продуктов (то же всякое “веганское мясо”, например – дичайше выгодная штука, учитывая, из какого силоса его производят, и почём в итоге продают).

Китай подсадил фермеров из США на сверхвыгодную и простую схему – производите сколько сможете, хранить не надо, тащите сразу в порт, там на погрузку, мы всё заберём, что вы привезёте. Дальше начался рыночек – соя стала дорожать, а качество её стало падать. Плюс появились политические вопросы, вида “как нам соблюдать продовольственную безопасность при такой зависимости”. Вопросы назревают уже давно – ещё, если кто помнит, примерно во времена мушкетёров и модемов на 9600 бод, был такой Трамп, который устроил торговую войну с Китаем (и продул) – вот в процессе переговоров “пусть Китай у нас побольше закупает всякого, чтобы баланс в торговле выравнивался” соя как раз активно упоминалась.

В общем неожиданно выяснилось, что выращивать сою на приграничных с Китаем территориях выгодно всем – и нам и Китаю. Логистическое плечо очевидно хорошее, да и качество выше (наша не-ГМО и в ней больше белка). Плюс рабочие места, плюс удержание людей на территориях. Плюс торговля в нацвалютах вместо доллара. Много плюсов.

Ну и вот, всё дошло до того, что запустили т.н. “зерновой коридор”, по которому успешно доставили первую партию. А значит прошли все процедуры по сертификации, контролю качества, и прочему. <…>

Ну а у США вилы – выбитые объёмы девать некуда; из соседей никто сою не покупает. Надо сокращать посевы, поголовье фермеров, лишние логистические структуры, и далее по цепочке. Думать, что делать с ещё более ухудшающимся перекосом в торговом балансе с КНР. Но это уже совсем не наши проблемы.

Кстати, к вопросу СССР. Сельское хозяйство — основа экономики любой страны. Тот факт, что СССР при его запасах пахотных земель вынужден был выбирать между голодом и импортом зерна, автоматически перечёркивает любые попытки заявить, что экономика СССР была сильна.