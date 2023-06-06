Le Figaro – экс-кандидата в президенты Словакии будут судить за поддержку российской спецоперации

Бывшему министру юстиции и экс-председателю Верховного cуда Словакии Штефану Харабину грозит тюремный срок за поддержку российской спецоперации на Украине, пишет Le Figaro. Как передаёт издание, политику было предъявлено обвинение в «клевете на страну и народ и «оправдании преступления». Поводом послужили посты и заявления экс-министра в соцсетях о согласии с решением Владимира Путина ввести войска на Украину.



AP

Бывшему министру юстиции и экс-председателю Верховного суда Словакии Штефану Харабину было предъявлено обвинение в поддержке российского решения о введении войск на территорию Украины, пишет Le Figaro со ссылкой на заявление прокуратуры Словакии.

Как напоминает издание, на следующий день после начала российской СВО Харабин написал в соцсетях, что он «сделал бы то же самое, что и (президент РФ Владимир) Путин». По словам пресс-секретаря прокуратуры Зузаны Дробовой, ему было предъявлено обвинение в «клевете на страну и народ», а также в «оправдании преступления».

По данным местных СМИ, Штефан Харабин может быть приговорён к тюремному заключению сроком до трех лет. Тем не менее бывший министр заявил, что «гордится» своим заявлением, от которого не собирается отказываться, поскольку убеждён, что РФ действовала в соответствии с международным правом. 66-летний бывший коммунист также заявил в интервью YouТube-каналу, что РФ «обязана ликвидировать всех украинских нацистов, ответственных за убийство 14 тысяч детей, женщин и стариков в Донбассе с 2014 года».

Критически настроенный по отношению к ЕС Харабин занимал пост министра юстиции в правительстве премьер-министра Роберта Фицо (2006—2009) и был председателем Верховного суда, а также был кандидатом на пост президента страны в 2019 году.

Как пишет газета, нынешнее правительство Словакии оказало значительную гуманитарную и военную помощь Киеву после начала конфликта. В конце марта страна сообщила, что получила от Соединённых Штатов предложение на поставку оружия на сумму более миллиарда долларов по сниженному тарифу в качестве компенсации за 13 истребителей МиГ-29, обещанных Украине.

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