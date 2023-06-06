Морщинки “марионетки” и “кольца Венеры”: признаки старения на лице, которые мы не всегда замечаем сразу

Определить точный возраст человека по его внешности не всегда бывает просто. В то же время мы, не раздумывая, называем одного юным, а другого – зрелым. Какие же признаки старения на лице указывают на истинный возраст человека?

Овал лица

Изменение овала лица и тонуса кожи чаще всего является первым признаком старения. Все зоны теряют свой объем, кожа провисает и появляются морщинки. Определить эти изменения легко невооруженным взглядом – опускается лоб и линия бровей, они выглядят нависающими, делая взгляд подозрительным.

Возрастные изменения затрагивают и кожу вокруг глаз. В зависимости от типа строения лица, с возрастом могут нависать верхние веки, появляться грыжи и мешки под глазами.

Особенно заметен возраст по состоянию кожи шеи. Она теряет свою упругость, появляются горизонтальные морщины, именуемые в народе «кольцами Венеры». Все эти визуальные изменения являются следствием уменьшения количества коллагена в тканях эпидермиса.

Морщины

С возрастом на коже лица формируются заломы – морщины. Чаще всего первыми появляются «марионетки», это вертикальные складки, направленные вниз от уголков рта. У многих женщин так же достаточно рано появляются морщины в районе носогубной складки и явно очерчивается слезная борозда. В сумме все эти изменения придают лицу «недовольное» или расстроенное выражение в состоянии покоя.

Перемены, связанные с возрастом, затрагивают и фильтрум. Этим термином специалисты по красоте называют место между носом и вершиной верхней губы. В юности фильтрум обозначен двумя упругими полосками. По мере взросления рельеф в этом месте теряется. Нередко фильтрум становится совсем плоским.

Уши

Говоря о молодости лица, мы редко вспоминаем об ушах. Невероятно, но именно органы слуха способны выдать истинный возраст своего обладателя. По мере старения мочки теряют свою упругость, они могут провисать и покрываться морщинами. Особенно это заметно, у женщин, регулярно носящих тяжелые серьги. Морщинки появляются также у козелков.

Пигментация

По мере старения кожа может потерять свой равномерный цвет. Пигментация может проявляться по-разному: в виде отдельных пятен или группы образований на подобии веснушек. Причиной этого явления являются изменения гормонального фона и чрезмерное воздействие ультрафиолетовых лучей.

С возрастом может измениться и тип кожи. Многие женщины, обладающие от рождения жирной или комбинированной кожей, с годами все чаще сталкиваются с проблемой сухости. Шелушиться могут отдельных зоны или все лицо целиком. Частично справиться с проблемой можно, подобрав новую ухаживающую косметику.

Как замедлить старение кожи

Состояние кожи – естественный индикатор вашего здоровья. Отказ от вредных привычек и выбор здорового образа жизни способны значительно улучшить вашу внешность. Замедлить естественное старение кожи способен качественный уход. Главное правило – регулярность. Подберите подходящие средства для очищения и питания кожи и используйте их ежедневно. Не стесняйтесь обращаться к косметологу. Этот специалист поможет скорректировать домашний уход и проконсультирует о салонных анти-эйдж методиках.