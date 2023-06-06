Корень имбиря, оливковое масло и немного розмарина: делаем натуральный краситель для маскировки седых волос

Многие женщины стремятся замаскировать седые волосы. Но фабричная краска для волос содержит химические вещества, которые могут пересушивать пряди и раздражать кожу головы. Поэтому многие люди отдают предпочтение домашним средствам. В статье мы поделимся рецептом натурального красителя из имбиря для маскировки седых волос.

Как действует имбирь

Имбирь затемняет седые корни волос. При этом он богат витаминами, минералами и жирными кислотами. Эти вещества укрепляют волосяные фолликулы и способствуют укреплению прядей.

Имбирь не содержит вредных ингредиентов, которые ставят под угрозу здоровье волос.

Также в состав домашнего красителя входит розмарин, который укрепляет пряди, и оливковое масло с медом, обладающие увлажняющими свойствами.

Необходимые продукты

Подготовьте следующие продукты:

корень имбиря – 1 штука; оливковое масло и мед – по столовой ложке; воду – 1 стакан; свежий розмарин – небольшое количество.

Вам также понадобится пластиковый контейнер и кисточка.

Приготовление

Измельчите имбирный корень с помощью терки с мелкими ячейками. Порубите ножом розмарин. Налейте в кастрюлю стакан воды, а затем добавьте в нее измельченный имбирь и рубленый розмарин.

Поставьте кастрюлю на плиту на слабый огонь. Когда смесь закипит, перемешайте ее. Варите ее до тех пор, пока она не потемнеет и не станет густой.

Снимите кастрюлю с огня. Дайте приготовленному составу остыть.

Затем добавьте в смесь мед и оливковое масло. Хорошо перемешайте ингредиенты. Перелейте состав в пластиковый контейнер. Добавьте в него веточку свежего розмарина, чтобы краситель был более полезен для волос.

Использование

Расчешите волосы и разделите их на пряди. Нанесите домашний краситель от корней до кончиков. Накройте голову шапочкой или полиэтиленовым пакетом. Держите средство 40 минут. Затем смойте состав и обработайте шевелюру бальзамом.