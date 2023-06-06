 

Таролог объяснила госпитализацию Федосеевой-Шукшиной: Высшие силы решают

06.06.2023, 18:45, Новости дня
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Накануне стало известно о госпитализации Лидии Федосеевой-Шукшиной в тяжелом состоянии. В качестве предварительного диагноза, судя по сообщениями СМИ, врачи назвали инсульт и нарушение мозгового кровообращения. Как отметила дочь актрисы Ольга Шукшина, та находится в одном из лучших медучреждениях столицы. Мол, она в надежных руках.

Таролог Марианна Абравитова не увидела ничего удивительного в том, что Лидия Николаевна находится в больнице. Карты показали: сейчас высшие силы взвешивают все добрые дела и грехи Федосеевой-Шукшиной и решают, что делать с ней дальше.

За состоянием 84-летней
народной артистки РСФСР

денно и нощно следят врачи, в том числе невролог. Специалисты делают полное медицинское обследование, чтобы установить точный диагноз и помочь знаменитой актрисе справиться с болезнями.

Ранее Ольга Шукшина раскрыла детали госпитализации матери, а также призвала общественность не создавать информационный шум вокруг случившегося. Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной попросила не мешать врачам-профессионалам, которые занимаются своей работой. Слова наследницы артистки приводили “Дни.ру” накануне.


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