 

ДТП с участием дочери Пореченкова оказалось газетной уткой

06.06.2023, 18:45, Новости дня
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Срочные новости передали сегодня столичные журналисты. Они сообщили о том, что дочь актера Михаила Пореченкова попала в ДТП со скутером на западе от Москвы.

Девушка, которой сейчас 18 лет, якобы двигалась на своем авто по Центральной улице в деревне Толстопальцево. Утверждалось, что сбоку от нее на скутере в тот момент ехал некий несовершеннолетний юноша.

СМИ отмечали, будто дочь Михаила Пореченкова начала обгон, но юный водитель не заметил ее маневра и резко перестроился, в результате чего, должно быть, и произошло опасное столкновение.

Появились даже кадры, на которых видно, что подросток пострадал: юноша, судя по всему, без сознания оказался на земле. Впоследствии его доставили в больницу.

Спустя буквально пару часов после автокатастрофы, на связь с журналистами телеканала “360” вышла жена Михаила Пореченкова, которая сообщила, что ее семья к аварии отношения не имеет. Таким образом, ДТП с участием дочери Пореченкова оказалось газетной уткой.

Мария Пореченкова действительно передвигалась на автомобиле, сообщила ее мать, однако ехали они по делам вместе и ни в какие аварии, к счастью, не попадали. Что касается описанного в СМИ ДТП, подросток на скутере действительно пострадал, но дочь Михаила Пореченкова совершенно к этому не причастна.


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