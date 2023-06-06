Хакеры слили данные 3,16 миллионов клиентов Gloria Jeans

Подробная информация о 3,16 миллионах клиентов розничной сети по продаже одежды стала достоянием общественности. Сюда входят полные имена, номера телефонов и адреса электронной почты. Данные по “Твоему дому”, “Ашану” и другим клиентам были опубликованы сегодня в Интернете. Компания “Ашан” подтвердила факт утечки информации.

В сообщении telegram-канала «Утечки информации» говорится, что “мы проверили случайные адреса электронной почты в этой утечке с помощью формы восстановления пароля на сайте gloriajeans.ru и обнаружили, что они действительны”.

Эти фрагменты данных, которые якобы взяты с сайта Gloria Jeans, включают имена, электронные адреса, номера телефонов, даты рождения и номера карт постоянного покупателя. Всего насчитывается 3,16 миллиона строк.

Пресс-служба “Глории Джинс” заявила: “Мы проводим внутренний аудит, чтобы проверить, принадлежат ли эти данные нашим клиентам”.