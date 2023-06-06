Новую Каховку после разрушения Каховской ТЭС заселяют бобры, бобрихи и лебеди.

Херсон в значительной степени затоплен в результате наводнения, вызванного прорывом Каховской гидроэлектростанцией (ГЭС). В российском регионе области от наводнения пострадали 14 населенных пунктов, в которых проживает около 22 тысяч человек. В районах Новокаховский, Голопристанский, Алешкинский была объявлена эвакуация. Наводнения также оказали влияние на правобережные населенные пункты области.

Около 600 домов в Новой Каховке были затоплены в считанные часы. Местные руководители утверждают, что уровень воды в городе может достигнуть 12,5 метров, и на это может уйти до 3 дней. После повреждения плотины началось постепенное затопление. Несмотря на специфику конструкции гидроэлектростанции, скорость сброса воды была умеренной.