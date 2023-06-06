«Путислав» и «Добродея» – в России растёт популярность исконно русских имён

С начала года и до 1 июня около 300 тысяч россиян назвали своих детей традиционными славянскими именами.

Среди мужских имён в топ-3 вошли «Тихомир», «Светозар» и «Ратибор», среди женских первые строчки занимают «Доброслава», «Рада» и «Божана». Вслед за ними идут «Путислав» и «Добродея». По словам этнографов, таким образом родители стремятся обозначить этническую принадлежность своих детей, продемонстрировать связь с их историческими корнями.

– Для многих важно отойти из той западной парадигмы, которая пришла на смену старославянской и закрепилась в сознании русского народа. Назвав сына «Ратимиром», а дочь «Тихомирой», наши сограждане, ощущающие приверженность своему происхождению, стремятся поддержать свою идентичность, закрепить уникальную культурную автономию России как правопреемницы Руси, – говорит один из них.

Наибольшая концентрация славянских имён наблюдается в Рязанской, Смоленской и Новгородской областях, наименьшая – в Дагестане, Чечне и Якутии.

Сложившаяся практика уже вызвала недовольство со стороны депутатов Госдумы и сенаторов сразу от нескольких партий. Больше всего возмущены коммунисты – они говорят, что подобные обнуляют 70-летние усилия по «национальному сглаживанию» и «выпячивают русский этнос».

– Вот вы носитесь со своими Доброборцами или как их там, забывая, что настоящие строители сильного российского государства вышли из стройных рядов ленинских комсомольцев. Вилены и Лемиры, Авроры и Демиры – вот, на кого надо равняться. А не на язычников, – сказал источник во фракции Компартии.

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