Дома или на отдыхе: как продлить жизнь маникюру и педикюру во время летнего отпуска

Для многих людей регулярный маникюр и педикюр являются неотъемлемой частью лета и ухода за собой.

Однако уход за ногтями может быть довольно дорогостоящим. Именно поэтому нужно знать, как продлить жизнь маникюру и педикюру во время летнего отпуска. Вот несколько советов, которые помогут достичь желаемого эффекта.

Использовать гель вместо обычного лака

После нанесения гель-лак высыхает под лампой, создавая затвердевший слой, который является довольно прочным и долговечным.

Кроме того, процесс сушки проходит быстрее. Когда наносите обычный лак для ногтей, нужно подождать до 20 минут, пока он полностью высохнет, чтобы избежать пятен и разводов. Гель-лак практически мгновенно высыхает при сушке с помощью ультрафиолетовых ламп.

Как только гель на кончиках пальцев высохнет под воздействием ультрафиолета, можно продолжать заниматься своими делами до конца дня. В некоторых случаях не нужно будет посещать маникюрный салон от месяца до 6 недель, если работаете с таким покрытием.

Наносить базовое и верхнее покрытие

Это может продлить жизнь гелевого маникюра. Базовое покрытие следует наносить на обнаженные ногтевые пластины после того, как они были очищены, обрезаны и обработаны.

Базовые покрытия густые, липкие и помогают лаку прилипать к ногтям. Верхнее покрытие предназначено для повышения долговечности самого лака.

Избегать воздействия хлора

Летний сезон — лучшее время, чтобы искупаться в бассейне. Тем не менее, нужно сократить время контактирования хлором, если заботитесь о долговечности своего маникюра и педикюра.

Хлор, который добавляют в воду в бассейне, приводит к сколам полироли.

Ограничить ношение обуви с открытым носком

Обувь с закрытым носком защищают пальцы ног от чрезмерного воздействия окружающей среды. Когда лак подвергается воздействию слишком большого количества солнечных лучей, цвет его начинает тускнеть.

Обувь с открытым носком хороша тем, что она пропускает воздух. Если в течение длительного времени носить закрытые туфли, то есть риск, что края цвета лака будут откалываться и отпадать. Именно поэтому нужно соблюдать баланс.

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Использовать перчатки при мытье посуды

Перчатки будут самым настоящим спасением, если пытаетесь защитить свежий маникюр. Когда моете посуду без перчаток, ногти подвергаются воздействию остатков пищи, жира, масел, липких веществ, средства для мытья посуды, горячей воды и бактерий.

Неудивительно, что такая интенсивная смесь серьезно влияет на маникюр. Еще одно преимущество ношения перчаток во время мытья посуды заключается в том, что они также защитят руки от пересыхания.

Выбирать в качестве покрытия френч, телесные тона или прозрачный блеск

Такое покрытие можно будет носить достаточно долго, так как будет практически незаметно отрастание ногтевой пластины.

Это позволит значительно сократить количество походов к мастеру маникюра.

Выбирать более короткие ногти

То, какую именно длину ногтей выбрать, во многом зависит от собственных предпочтений. Однако стоит помнить о том, что чем они короче, тем дольше продержится маникюр.

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Простая причина этого заключается в том, что более длинные ногти более подвержены поломке. Время от времени они случайно зацепляются за предметы одежды или другие ткани.

Длинные ногти также могут затруднить сбор мелких предметов с плоских поверхностей, из-за чего кончики ногтевой пластины могут легко ломаться. Когда ногти более короткие, риск поломки уменьшается.

Избегать прямого контакта с солнцезащитным кремом и ароматическими лосьонами

Многие часто используют различные ароматические бальзамы для рук и тела, чтобы придать приятный аромат.

Солнцезащитный крем также очень важен для тех, кто проводит много времени на солнце. Солнцезащитный крем предназначен для защиты кожи от агрессивных ультрафиолетовых лучей.

Однако эти продукты не совсем полезны для поддержания стойкости маникюра и педикюра. Известно, что некоторые химические вещества, входящие в состав ароматизированных лосьонов и солнцезащитных кремов, негативно влияют на цвет лака для ногтей. В итоге покрытие выглядит не слишком привлекательно.

Простой способ избежать этого — протирать поверхности ногтевой пластины безалкогольными салфетками, как только вы закончите наносить ароматизированный лосьон или солнцезащитный крем на все остальные участки тела.

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Некоторые другие жидкости, о которых следует помнить, включают алкогольные напитки, дезинфицирующие средства для рук и духи. К сожалению, все, что сделано со спиртом, может повредить ногти, если оно находится на поверхности ногтевой пластины в течение длительного периода времени.

Иметь дома инструменты для ухода за ногтями

То, что можно в любой момент посетить маникюрный салон, совершенно не означает, что в косметичке не должно быть нескольких основных инструментов для ухода за ногтями, которые можно использовать самостоятельно. Это позволит значительно продлить срок службы вашего маникюра и педикюра. Обратите внимание на конкретные предметы, которые мастер маникюра использует при каждом посещении салона, чтобы знать, какие предметы должны быть в косметичке.

Обязательно должны быть в наличии пилочки, кусачки и щеточки для ногтей, палочки и масла для кутикулы, маникюрные ножницы. Это позволит легко сохранить красоту своего маникюра и педикюра, не выходя из дома. Особенно это важно на отдыхе, когда нет возможности слишком часто посещать маникюрный салон.

Воспользоваться дополнительными услугами в маникюрном салоне

Чтобы на протяжении длительного времени наслаждаться красотой стойкого маникюра и педикюра, нужно быть готовым вкладывать достаточно средств при посещении маникюрного салона. Отличным решением станут спа-процедуры, так как они помогают поддерживать красоту рук и ног.

Это включает в себя отшелушивание кутикулы, обработку маслом, шлифовку, полировку и многое другое. Кроме того, стоит позаботиться о комплексном уходе за руками и ногами, чтобы кожа стала красивой, нежной и шелковистой.

Нанести клей для ногтей, как только заметите трещину

Если нравятся акриловые ногти, то точно знаете, как неприятно заметить небольшую трещину на одной из поверхностей ногтевой пластины. Как только на акриловом ногте начинает образовываться скол, в нем застревают пряди волос, в него попадают пузырьки воды, и это может даже начать вызывать легкую боль. Дискомфорт от треснувшего акрилового ногтя так же надоедает, как и его внешний вид.

К счастью, совсем не обязательно срочно идти в маникюрный салон. Достаточно только нанести несколько капель клея для ногтей на трещину. Если оставить сломанный ноготь без присмотра слишком долго, становится слишком сложно справиться с проблемой самостоятельно. Нанесение клея для ногтей в самом начале дает возможность немного дольше избежать повторного посещения маникюрного салона.

Нанесение нескольких капель клея для ногтей на совершенно новую трещину, которую вы заметили, определенно не является долгосрочным решением вашей проблемы. Это просто хороший способ продлить срок службы маникюра и педикюра. Клей для ногтей невероятно эффективен в том смысле, что он может склеивать трещины на срок от нескольких дней до нескольких недель.

Самостоятельное устранение сколов

После посещения маникюрного салона нужно приобрести лак такого же оттенка, как и покрытие.

Его можно использовать для покрытия сколов на ногтях. Достаточно только нанести 1-2 слоя лака, и все будет готово.