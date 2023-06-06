 

Беременная звезда “Дома-2” столкнулась с тревожными симптомами

06.06.2023, 17:25, Разное
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В июле 2021 года бывшая участница реалити-шоу “Дом-2” Ирина Пинчук родила сына от своего возлюбленного
Арая Чабаняна
– спустя месяц после свадьбы. С тех пор блогерша довольно часто показывает подписчикам своего наследника, рассказывает о домашних хлопотах и своем времяпрепровождении в целом. Кажется, что 28-летняя девушка ничего не скрывает от своих поклонников.

А не так давно стало известно, что Пинчук ждет второго ребенка. О том, как протекает беременность, звезда скандального шоу тоже рассказывает в своем телеграм-канале. Например, во вторник, 6 июня, она пожаловалась на тревожные симптомы, вероятно, усталости. По словам Ирины, у нее нет сил и энергии, а также пропал аппетит.

“Эта беременность совсем иначе протекает. Все по-другому”, – заметила звезда шоу “Дом-2”.

Подписчики поддержали Пинчук в комментариях, а также принялись гадать, кого она вынашивает – мальчика или девочку. “Потому что пол ребенка другой”, “Точно девочка будет, она все соки вытягивает”, “Девочка будет, так было в первую беременность”, “Ерунду несете. У меня девочка, я бегала в девять месяцев по жаре и ничего, ни разу плохо не было”, – высказались поклонники бывшей участницы шоу “Дом-2”.


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