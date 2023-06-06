 

Дайвер Дитури смог помолодеть на 10 лет

06.06.2023, 17:17, Разное
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Дайвер Дитури – человек, у которого хватило силы и терпения провести на дне океана целых 93 дня. Разумеется, это весьма долгий период времени, ведь пребывание так долго под водой не только требует большой выносливости, но и представляет ряд опасностей.

Тем не менее Дитури справился с поставленной перед ним задачей и вышел из этого опыта с необычным бонусом – он помолодел на целых 10 лет! Конечно же, это невероятно удивительный результат, и многие люди могут задаться вопросом, как же это произошло.

Оказывается, Дитури проводил под водой специальный эксперимент, в рамках которого он не только отдыхал и кушал, но и посещал гипербарическую камеру, которая поддерживала определенное давление. Эта техника имела целью ускорить процессы регенерации тканей, улучшить кровообращение и укрепить иммунную систему.


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