Дайвер Дитури смог помолодеть на 10 лет

Дайвер Дитури – человек, у которого хватило силы и терпения провести на дне океана целых 93 дня. Разумеется, это весьма долгий период времени, ведь пребывание так долго под водой не только требует большой выносливости, но и представляет ряд опасностей.

Тем не менее Дитури справился с поставленной перед ним задачей и вышел из этого опыта с необычным бонусом – он помолодел на целых 10 лет! Конечно же, это невероятно удивительный результат, и многие люди могут задаться вопросом, как же это произошло.

Оказывается, Дитури проводил под водой специальный эксперимент, в рамках которого он не только отдыхал и кушал, но и посещал гипербарическую камеру, которая поддерживала определенное давление. Эта техника имела целью ускорить процессы регенерации тканей, улучшить кровообращение и укрепить иммунную систему.