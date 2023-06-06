Как гибель Саида-Хусейна Ямадаева в битве за Бахмут стала маркером для чеченских элит

Печальные вести приходят из Чеченской Республики: в ходе специальной военной операции (СВО) в Донбассе погиб Саид-Хусейн Ямадаев — единственный сын Героя РФ и депутата Госдумы Руслана Ямадаева, убитого в 2008 году в Москву.

В молодости Саид принял участие в разбойном нападении и был приговорен к 10 годам лишения свободы. Выйти на свободу он должен был в 2025 году, однако после начала СВО из патриотических соображений решил вступить в ЧВК «Вагнер» и отправиться на защиту Родины. В январе 2023 году он прибыл на передовую и спустя четыре месяца погиб в ходе боевых действий в Артемовске (Бахмуте).

О непростой судьбе сына Героя РФ и о том, как смерть Саид-Хусейна Ямадаева проводит четкий водораздел между представителями чеченских элит – читайте в нашем материале.

Семья с непростой судьбой

Саид-Хусейн Ямадаев родился в 1991 году в семье со сложной и неоднозначной судьбой. Его отец Руслан Ямадаев в годы Первой Чеченской войны вместе с братьями организовал незаконное вооруженное формирование, которое удерживало под своим контролем родной город Гудермес.

Долгое время братья Ямадаевы помогали боевикам и поддерживали незаконную деятельность в «республике Ичкерия», однако к началу Второй Чеченской войны их пути с бандподпольем разошлись. Ямадаевы поддержали будущего президента Чечни Ахмата Кадырова, не пропустив отряды Басаева в ходе печально известного рейда на Дагестан летом 1999 года, и перешли на сторону РФ в конфликте.

Передав Гудермес под контроль федеральных сил, братья Ямадаевы мобилизовали все имеющиеся у них резервы и собрали отряды чеченских ополченцев для борьбы с боевиками. Руслан Ямадаев получил пост заместителя военного коменданта Чечни, а его брат Сулим Ямадаев под эгидой спецназа ГРУ возглавил легендарный батальон «Восток» – одно из наиболее известных и боеспособных чеченских подразделений. В 2005 году за свою борьбу с чеченским бандподпольем Руслан и Сулим Ямадаевы, а также еще один из братьев Джабраил Ямадаев (посмертно) были удостоены звания Героя России.

Однако судьба рода Ямадаевых оказалась трагической. Сперва семья начала конфликтовать с главой Чечни Рамзаном Кадыровым – тот требовал расформировать подразделение и обвинял Ямадаевых в пытках и похищениях людей. После участия в войне в Южной Осетии батальон «Восток» был расформирован. Руслан Ямадаев был застрелен 24 сентября 2008 года в центре Москвы на Смоленской набережной, а спустя полгода в Дубае будет убит и Сулим Ямадаев. В этот момент клан Ямадаевых потерял своих защитников и оказался под жестоким моральным прессингом со стороны правоохранительных органов Чечни.

Последний в роду

Саид-Хусейн Ямадаев был единственным ребенком Руслана Ямадаева; фактически, ему должна была перейти роль старшего в роду после ухода из жизни отца и дядек. Однако юный Саид к ответственной роли не готовился и первое время вел крайне безответственный образ жизни.

Безумства молодости в итоге привели парня на скамью подсудимых: в 2014 году, согласно данным следствия, 23-летний Саид-Хусейн Ямадаев вместе со своим знакомым совершил разбойное нападение на бизнесмена в Одинцовском районе Подмосковья, у которого под угрозой расправы отобрали автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более двух миллионов рублей.

Как писало ранее издание МК, Ямадаев был арестован буквально на следующий день после совершения разбойного нападения. При рассмотрении уголовного дела в суде к обвинению в грабеже и разбое добавилось похищение документов, нанесение легких телесных повреждений и угроза представителю власти. Однако, учитывая то, что Саид полностью признал свою вину и раскаялся, Одинцовский городской суд частично смягчил свое решение и приговорил Ямадаева к 10 годам заключения в колонии строгого режима. Выйти на свободу он должен был в 2025 году.

В заключении Ямадаев-младший существенно пересмотрел как взгляды на прошлую распутную жизнь, так и на тяжелую историю своей семьи. То, что его отец и дяди в свое время были удостоены звания Герой России, не могло не отзываться в душе молодого человека, встретившего 30-летний юбилей в тюрьме. Видимо, Саид чистосердечно решил исправиться и принести пользу своей стране – и своей семье, встав в ряды защитников Отечества.

Согласно сообщениям, появившимся ранее в СМИ, в январе 2023 года Ямадаев принял решение вступить в ряды ЧВК «Вагнер» и выехал из ИК-2 в Ульяновской области на линию фронта. В составе 17-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер» Саид, получивший позывной Фырок, проявил себя как настоящий воин, получил несколько серьезных ранений, однако каждый раз возвращался в ряды боевых товарищей. Однако в апреле 2023 года отряд Ямадаева в ходе очередного штурм позиций противника попал под обстрел вражеской артиллерии.

Сын и племянник Героев РФ в том бою получил смертельное ранение. Похороны бойца, ставшего достойным продолжателем дела своей семьи и последним сыном в роду Ямадаевых, прошли 3 июня в родном Гудермесе.

Пример для чеченских элит

История Саида-Хусейна Ямадаева оказалась крайне показательной на фоне многих других детей известных чеченских фамилий. Часть младших в роду высокопоставленных деятелей Чеченской Республики приезжала в зону специальной военной операции, однако о каком-либо их полноценном участии в боевых действиях известно немного.

В частности, глава Чечни Рамзан Кадыров в октябре 2022 года выкладывал в своем Telegram-канале видеозапись, на которой запечатлены трое его детей – 16-летний Ахмат, 15-летний Зелимхан и 14-летний Адам – которые приехали в зону спецоперации.

На кадрах видео сыновья Кадырова в военном обмундировании ведут огонь из РПГ и пулемета по неизвестной местности, сидя в траншее. Заявлялось, что дети главы Чечни «в составе делегации из Чеченской Республики ведут активные поиски членов ичкерийских батальонов» – и даже привезли нескольких пленных чеченских наемников, воевавших на стороне ВСУ. Однако на этом путешествие Кадыровых-младших в СВО завершилось: больше глава Чечни о подвигах своих детей не сообщал ничего, и создается впечатление, что и сама поездка была совершена «для галочки».

Иные дети видных чеченских политиков остались в стороне от защиты Родины и русских людей и живут на широкую ногу. Дочери Рамзана Кадырова и Адама Делимханова – Айшат и Хеди – по большей части остаются в стороне от помощи фронту. И если деятельная Айшат Кадырова получила от отца поручение вести гуманитарные проекты и заниматься различной деятельностью в Чечне, а также сопровождать своих братьев в зону СВО в октябре 22-го, то Хеди Делимханова живет с поистине царским размахом.

В 2020 году по Сети распространялось видео, на котором девушка, похожая на дочь Делимханова, показывала роскошные апартаменты и наряды, а также хвасталась, что «ест из золотых блюд». Судя по тому, что Хеди Делимханова не фигурирует в новостях последних трех лет – ситуация для дочери политика из Чечни вряд ли поменялась. Еще один отпрыск виднейшних фамилий Чечни, Умар Даудов – сын главы парламента Чечни Магомеда Даудова – в зону СВО ехать не планирует: он занимает кресло советника главы Чечни и похвастаться может разве что победами в чемпионатах по вольной борьбе.

И получается, что единственным исключением среди детей видных чеченских политиков, кто реально воевал в Донбассе и погиб на поле боя, стал именно Саид-Хусейн Ямадаев – бывший заключенный и последний младший мужчина клана Ямадаевых, которые в свое время приняли решение жить и строить Чечню вместе с Российской Федерацией.

Да, в молодости Саид совершил ошибку, за которую ему пришлось расплачиваться проведённой в колонии юностью и полным забвением. Однако своим ратным подвигом в рядах ЧВК «Вагнер» и пролитой во имя РФ кровью Ямадаев-младший полностью искупил свою вину и теперь по праву занимает место в пантеоне воинов многонациональной России.

Займут ли такое же место дети других политиков Чечни – неизвестно.