Экологическая катастрофа

6 июня утром стало известно о разрушении Каховской ГЭС, стоящей на Днепре в районе города Новая Каховка, ниже по течению от Каховского водохранилища, Северо-Крымского канала (снабжающего водой Крым) и Запорожской АЭС, где вода используется для охлаждения реакторов.ГЭС разрушена полностью, восстановлению не подлежит, заявляют пророссийские власти Новой Каховки.Новая Каховка уже затоплена, уровень воды поднялся на 10 метров, в городе режим ЧС, по улицам гуляют бобры.

📌 Под угрозой затопления находятся десятки населенных пунктов вниз по течению Днепра, речь идет о десятках тысяч человек.С обеих сторон Днепра, правую контролирует Украина, левую — РФ, объявлена эвакуация жителей.Происходящее можно назвать экологической катастрофой.Фото: Алексей Коновалов

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