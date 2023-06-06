 

Экологическая катастрофа

06.06.2023, 17:10, Разное
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6 июня утром стало известно о разрушении Каховской ГЭС, стоящей на Днепре в районе города Новая Каховка, ниже по течению от Каховского водохранилища, Северо-Крымского канала (снабжающего водой Крым) и Запорожской АЭС, где вода используется для охлаждения реакторов.ГЭС разрушена полностью, восстановлению не подлежит, заявляют пророссийские власти Новой Каховки.Новая Каховка уже затоплена, уровень воды поднялся на 10 метров, в городе режим ЧС, по улицам гуляют бобры.
📌 Под угрозой затопления находятся десятки населенных пунктов вниз по течению Днепра, речь идет о десятках тысяч человек.С обеих сторон Днепра, правую контролирует Украина, левую — РФ, объявлена эвакуация жителей.Происходящее можно назвать экологической катастрофой.Фото: Алексей Коновалов

Источник: Новая газета


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