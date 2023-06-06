 

Скандалы: Как работают люди в масках

06.06.2023, 16:32, Разное
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Кто стоит за госпереворотом в Киргизии

Госкомитет нацбезопасности Киргизии (ГКНБ) проводит массовое задержание участников предполагаемого государственного переворота. Об этом сообщили местные СМИ, по соцсетям разлетелись кадры с силовиками, которые скручивают людей в частном секторе Бишкека и сажают их в автомобили. Ни МИД республики, ни профильное ведомство, отвечающее за безопасность, ситуацию не прокомментировали. В Кремле сообщили, что наблюдают за ситуацией.

Арестовывают лиц, связанных с депутатом парламента Адаханом Мадумаровым, неформальным лидером парламентской оппозиции. Планируется запрос о снятии с него депутатской неприкосновенности в ходе ближайших заседаний парламента.

 По моей информации, речь идёт об аресте нескольких лиц, контактировавших с депутатом парламента Адаханом Мадумаровым, который является неформальным лидером парламентской оппозиции. Политический бомонд республики сейчас обсуждает возможный запрос о лишении его депутатской неприкосновенности на ближайшем заседании парламента, — сообщил Лайфу глава «Евразийского аналитического клуба» Никита Мендкович.

По мнению политолога, Мадумаров никакой серьёзной подготовки переворота не вёл и не имел для неё денежных средств. Велись разговоры о сколачивании оппозиционной коалиции. Если было что-то ещё, то в глубокой тайне.

 Это не первый случай подготовки переворота. В ноябре прошлого года была проведена серия арестов руководителей прозападных НПО, действовавших на территории республики. Они также готовили госпереворот и организацию массовых беспорядков под лозунгами территориальной целостности Кыргызстана, которые должны были перерасти в столкновения и сопровождаться устранением первых лиц государства. По сообщениям СМИ, с попыткой переворота был связан британский посол Чарльз Гарретт, которого Лондону пришлось впоследствии отозвать, — напоминает Мендкович, подчёркивая, что в прошлом году на организацию «цветной революции» хотя бы выделялся бюджет.

Кто контролирует власть в Киргизии

Подобные аресты вряд ли серьёзно повлияют на политическую ситуацию в стране, полагает Мендкович, приводя в пример экс-депутата Равшана Жээнбекова, арестованного осенью по делу о подготовке беспорядков и смещения власти. Известно, что до этого он неоднократно находился под следствием.

— Элита Кыргызстана расколота, есть представители кругов, которые выступают за более тесные отношения с Казахстаном, корректировку отношений с Россией и Китаем, но есть и криминальные группировки, которые живут за счёт наркотрафика, — комментирует доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. — Поэтому вопросы у силовиков могли возникнуть и к подобным представителям криминала.

По словам Суздальцева, действующий президент Садыр Жапаров популярен у населения, активен и на внутренней арене, и на внешнем треке, взаимодействует с Москвой. Думается, что глава страны предпримет все активные меры для устранения подобных проблем.

Елена Стафеева

Оригинал материала: “Лайф”


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