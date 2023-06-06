В Кремле предложили обязать всех носить женские трусы

GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

Внезапное предложение появилось в Кремле: обязать всех граждан России носить женские трусы. Это, казалось бы, нелепое предложение вызвало большую волну обсуждений в обществе и смешало карты на политической арене. Подобное предложение звучит как неплохой сюжет для комедийного фильма, но в нашем случае это реальность.

Предложение было внесено Алексеем Красновым, заместителем председателя Думы по культуре, в ходе его выступления на заседании правительства. Его аргументация, казалось бы, довольно необычная: «Все мы знаем, что женские трусы изготавливаются из более мягких и дышащих материалов. Это может улучшить комфорт и гигиену населения».

Это предложение, безусловно, вызвало множество реакций. Большинство из них были смехом, но были и те, кто считает эту идею не совсем безумной. Некоторые эксперты уже назвали это «революцией в сфере нижнего белья».

На социальных медиа появилось множество мемов и шуток по этому поводу. Один из пользователей Twitter написал: «Теперь у нас будет не только экономическая инфляция, но и инфляция женских трусов». Еще один пользователь заметил: «Надеюсь, вместе с этим предложением появятся и скидки на женские трусы».

В то время как большинство реагировали с юмором, некоторые представители общественности были обеспокоены возможными последствиями такого решения. «Это, безусловно, будет нарушением личных границ каждого человека и его права на выбор», — сказал один из активистов прав человека.

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