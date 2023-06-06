 

Очаровательные прически 2023: самые модные варианты летнего сезона

06.06.2023, 16:10, Разное
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Если вы мечтаете обновить прическу на лето, наверняка вам захочется узнать, какие именно модели находятся в тренде на сегодняшний день. С удовольствием хочется вас обрадовать, поскольку оригинальных идей модных стрижек на лето 2023 очень много, и вам будет из чего выбрать. Убедитесь в этом сами.

Бикси

Микс боба и пикси все больше набирает популярности. Эта прическа идеально моделирует лицо и особенно подходит обладательницам удлиненных и лиц сердцевидной формы.

Бокс-боб

Это прическа до линии подбородка, которая идеально обрамляет лицо и визуально добавляет объема. По этой причине она отлично подходит обладательницам тонких волос.

Тупой боб

Очень стильная укороченная прическа с ровным срезом. Она также зрительно добавляет объема и подходит представительницам прекрасного пола с утонченными лицами (тонкие волосы смотрятся вполне органично).

Каскад

Эта прическа очень похожа на стрижку «Рэйчел». Она универсальна, поскольку подходит женщинам всех возрастов, с разными формами лиц и типом волос. Смотрится просто потрясающе, именно потому пользуется неимоверной популярностью на протяжении многих лет.

Прическа в стиле 70-х

Очень красивая, нежная и женственная прическа на длинные волосы с челкой полукруглой формы. Она поможет вам продемонстрировать красоту не только черт вашего лица, но и локонов.

Бабочка

Многослойная прическа, обеспечивающая хороший объем и волну без завивки. Стрижка смотрится просто великолепно. Она нежная и женственная, подходит дамам любого возраста, является моделирующей и омолаживающей.

Прическа в стиле 90-х с вьющимися кончиками

Очень элегантная прическа на длинные волосы, которую можно носить с ровным или боковым пробором. Она помогает продемонстрировать всю красоту и привлекательность ваших локонов. Укладка займет минимум времени, но гарантирует вам эффект гламурной дивы.


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