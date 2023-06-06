Какие кроссовки носить с летним платьем в 2023 году: сочетания, из которых получается отличный наряд

Летом мы надеваем платья из воздушных и легких тканей. Их можно комбинировать не только с туфлями и босоножками, но и с кроссовками. Эта спортивная обувь удобна и легка в ношении. В наши дни можно найти большое разнообразие ее моделей. В статье мы расскажем, какие кроссовки можно сочетать с платьями летом 2023 года.

Кроссовки на платформе

Этим летом замените сандалии на высокой подошве на кроссовки на платформе. Эта обувь удобна и делает вас визуально выше ростом. Вы можете надевать ее как на работу, так и на прогулку. Она внесет в ваш образ нотку креативности.

Подбирайте кроссовки под цвет и стиль платья. Обратите внимание на образ на фото ниже. Черные и светлые оттенки платья идеально сочетаются с кроссовками. Этот наряд хорошо сбалансирован и удачно дополнен сумочкой в спортивном стиле.

Спортивные кроссовки

Спортивные кроссовки давно уже перестали быть обувью, которую надевают только на пробежки и занятия в тренажерном зале. Они стали модным предметом, который можно увидеть даже на подиумах.

Спортивные кроссовки станут отличным дополнением вашего летнего гардероба. Вы можете их сочетать с повседневными хлопковыми платьями.

Спортивные кроссовки можно скомбинировать с просторным платьем макси. Главное, чтобы они сочетались по цвету с другими предметами одежды. Летом вы можете создать гармоничный образ в пастельных оттенках. Подчеркните талию поясом и дополните свой наряд украшениями.

Массивные кроссовки

Сочетание массивных кроссовок с платьями когда-то вызывало споры среди дизайнеров одежды. Но в наши дни такую комбинацию можно часто увидеть на подиумах. Важно лишь правильно подобрать модель платья.

На фото ниже вы видите пример такого сочетания. Просторное светлое платье уравновешивает массивные кроссовки. Чтобы сделать образ более женственным, добавьте несколько украшений.

Вы также можете сочетать массивные белые кроссовки с узким черным платьем-трубочкой. Такая комбинация создает привлекательный контраст. Этот наряд подходит не только для повседневных случаев, но и для вечерних мероприятий. Дополните его элегантной кожаной сумкой и золотыми украшениями.

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Низкие модели

Если вам нравятся неброские модели, но выбирайте низкие кроссовки. Эту обувь можно сочетать как с объемными платьями, так и с облегающими.

Выбирайте легкие фасоны низких кроссовок. Они отличаются универсальностью и легко комбинируются с разными платьями.

Если вы хотите создать расслабленный отпускной образ, то дополните свой наряд соломенной шляпой, плетеной сумкой и ожерельем из красочных бусин. Если вы выбираете облегающее платье для вечерних мероприятий, то добавьте изысканные золотые украшения, объемную прическу и макияж с блестками.

Высокие модели

Если вы выбираете высокие кроссовки для летнего сезона, то отдавайте предпочтение легким моделям из ткани, которые похожи на кеды. Они идеально подходят для жарких дней.

Вы можете сочетать высокие кроссовки с коротким платьем-рубашкой. Отдавайте предпочтение изделиям в светлых и пастельных тонах. Для вечернего образа вы можете дополнить свой наряд платьем-сарафаном из сетки.

Высокие кроссовки можно сочетать и с длинными романтичными платьями. На фото ниже вы видите пример такого образа. Белое приталенное платье создает привлекательный контраст с яркой обувью синего цвета со светлой подошвой и отделкой. Если вы хотите добавить в свой наряд больше красок, то дополните его яркой сумкой.

Заключение

Кроссовки в сочетании с платьем создают модный и современный образ. В этой обуви ваши ноги не будут уставать. Вы можете надевать воздушные и легкие платья с кроссовками как на длительные прогулки, так и на работу или летние мероприятия.