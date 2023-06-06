“Повезло с бабулями” – Родившая Брутян показала маму Прилучного

Недавно в семье звезды “Закрытой школы” произошло радостное событие. Актер стал отцом в третий раз, а ребенка ему подарила новоиспеченная супруга Зепюр Брутян. У пары родился сын, которому дали имя Микаэль. Павел Прилучный, стоит отметить, продолжает работать, а вот его жена всю себя посвятила малышу.

Как оказалось, наследником молодая актриса занимается не одна. К счастью, у супругов есть прекрасная команда поддержки в лице родственников. К примеру, недавно на помощь Зепюр Брутян пришла мама супруга. В своем микроблоге артистка опубликовала кадры, на которых запечатлена свекровь Любовь Юрьевна во время прогулки с внуком.

Интересно, что жены Павла Прилучного в этот момент не было. Она засняла бабушку, проезжая мимо нее на машине. Женщина рассказала, что они с малышом во время прогулки слушают классику – днем ранее Шопена, а теперь Чайковского.

“Микаэлю однозначно повезло с бабулями”, – подписала кадр жена Павла Прилучного.

Судя по всему, у новой жены актера сложились хорошие отношения со свекровью. Да, и нельзя не отметить, что молодой мамочке очень повезло с такой родственницей, у которой очень большой опыт воспитания детей. Напомним, что у Любови Юрьевны есть еще внуки – наследники Павла Прилучного от Агаты Муцениеце.