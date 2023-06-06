“Очень переживает” – опубликованы кадры пустующих мест на концерте Галкина*

Уже больше года Максим Галкин* живет за границей вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми. Там же комик зарабатывает себе на жизнь, разъезжая по странам и городам с концертами. Если первые месяцы успехам опального российского юмориста за океаном можно было лишь позавидовать, то теперь ситуация резко изменилась.

В последнее время в Сети все чаще ходят разговоры о том, что нынешнее положение Галкина*, скорее всего, оставляет желать лучшего. Недавно артист захотел оспорить свой статус иноагента и обратился с требованием его снять в суд. Затем комик решил удалить с просторов Интернета ролики со своими нелицеприятными высказываниями в адрес России и бывших соотечественников. Говорили, якобы такие внезапные перемены связаны с тем, что доходы юмориста сильно упали.

На днях Максим Галкин* выступил в Турции. Концерт шоумена должен был состояться еще весной, но его пришлось перенести из-за землетрясений. Впрочем, ожидание публики оказалось не настолько томительным, насколько предполагал комик. Несмотря на запрет шоумена на съемку, в Сеть попали ролики с его выступления. На кадрах видно, что многие места в зале пустовали.

По словам источников, близких к организаторам концерта, падение продаж стало для Галкина* настоящим кошмаром. Сообщается, что сейчас его залы заполняются лишь на 60-70 процентов.

“В последнее время Максим редко собирает аншлаги и очень переживает из-за этого. Ему семью кормить надо”, – цитирует собеседника MK.RU.

Несмотря на непростой период, Галкин* сохраняет оптимистичный настрой. По крайней мере, шоумен изо всех сил старается держать лицо в своем блоге. “Сколько ни есть – все мои!” – отвечает на колкие замечания о пустующих местах в зале юморист.

* признан иноагентом по решению Минюста РФ