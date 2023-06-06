 

Люди, проживающие в неблагоприятном районе, стареют быстрее

06.06.2023, 16:00, Разное
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Жители неблагополучных районов городов не только сталкиваются с плохой экологической обстановкой, но и подвергаются стрессовым ситуациям, что существенно сказывается на их здоровье.

Исследования показывают, что люди, проживающие в подобных местах, часто имеют ограниченный доступ к медицинским услугам, не получают достаточного количества физической активности и питаются неполноценно. В совокупности все эти факторы приводят к раннему старению и болезням сердечно-сосудистой системы, инфарктам, диабету и прочим заболеваниям.

Бедность, безработица, недостаточный уровень образования и низкая социальная безопасность – такова реальность для жителей неблагополучных районов. При этом они должны выживать в условиях, где повседневная жизнь закручена в жесткий круг затяжной нищеты и убеждений в том, что из-за лишенных возможностей ничего не изменится. Однако возможности на самом деле есть, и первым шагом на пути к улучшению здоровья и качества жизни станет осознание ситуации и желание изменить ее.


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