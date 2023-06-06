Российские ученые изучают мозг монахов в Непале

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06.06.2023, 16:00, Разное
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Специалисты из РФ отправились в Непал для исследования активности мозга монахов во время тантрической медитации. Это первый опыт такого рода в мире, что позволит получить уникальные данные о том, как работает человеческий мозг в состоянии глубокой медитации.

Работа учёных будет проводиться в монастыре Непала, где собраны лучшие монахи страны, которые преуспели в тантрической медитации. Цель проекта – изучение изменений в структуре мозга и его функциональной активности во время этого процесса.

Для этого учёные будут использовать современные технологии, такие как магнитно-резонансную томографию, электроэнцефалографию и другие. Это позволит получить полную картину о том, как меняется активность различных участков мозга, когда человек находится в состоянии глубокой медитации.

Научные результаты этого исследования могут привести к новым открытиям и научным теориям о том, как работает мозг в состоянии медитации. Это также будет полезно для развития новых методов лечения психических заболеваний и стресса, а также поможет лучше понять сущность медитации и её влияние на человека.


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