Ссылка для участкового

Полиция отказалась расследовать угрозы «Новой газете» — всем отделом не смогли открыть видеоссылку.



Петр Саруханов / «Новая газета»

Что будет, если в этом тексте я предложу всякому, кто почитает себя честным человеком, при встрече с сотрудником несимпатичного мне канала немедленно избить его до полусмерти? Полагаю, необходимость пользоваться VPN для доступа к этому тексту не станет препятствием для того, чтобы этим же вечером со мной познакомился участковый. Который представит мне еще пару своих коллег, оснащенных Уголовным кодексом и постановлением о возбуждении уголовного дела. Так что я, пожалуй, воздержусь, потому что моя фамилия не Карнаухов и не Якеменко. Им — можно. И это документально подтверждено полицией — дважды.

Именно такое предложение — избить при встрече — в программе «Лабиринт Карнаухова» на канале «Соловьев Live» 23 марта сделал неограниченному кругу своих зрителей Борис Якеменко — публицист, брат создателя «Идущих вместе», основатель «православного корпуса движения «Наши». А ведущий Сергей Карнаухов (юрист, бывший милиционер и бывший зампред правительства Кировской области) это предложение не только не отверг, но и горячо поддержал.

Объектом же для приложения патриотических сил был назван наш главный редактор, лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов. Мы обратились в СК, Генпрокуратуру и МВД. Почему?

Во-первых, потому что налицо подстрекательство к совершению преступления, которое УК описывает в статье 111, — причинению вреда здоровью. И совершено это подстрекательство в эфире канала, вещающего на широкую аудиторию.

Во-вторых, потому что 7 апреля минул год с момента не виртуального, а вполне реального нападения на Муратова, которое до сих пор не расследовано. Не возбуждено даже уголовное дело: полиция до сих пор ссылается на то, что не завершена одна из экспертиз, важная для квалификации содеянного.

Виновные же по сей день не привлечены ни к уголовной, ни даже к административной ответственности. Безнаказанность очень соблазнительна, особенно если совершить преступление просят с экрана…



Скриншот программы «Лабиринт Карнаухова» на канале «Соловьев Live»

Заявление в правоохранительные органы ушло не одно. Дело в том, что Карнаухов и Якеменко не ограничились персональными эскападами в адрес Муратова, но и немало наговорили про редакцию в целом. Якеменко, например, заявил, что на совести наших сотрудников тысячи жизней российских солдат, обвинил в достойных трибунала преступлениях, Карнаухов же — в нелюбви к стране, предательстве и намеренном причинении ей вреда.

В «нелюбви к стране» обвинили именно ту редакцию, которая, например, добилась гарантий лечения сотен российских детей с диагнозом СМА — им требуется самое дорогое в мире лекарство. В гибели солдат и предательстве воевавшей в Чечне армии обвиняют газету, чьи сотрудники спасли из чеченского плена 174 российских военнослужащих.

Но рандомные оскорбления и обвинения в несуществующих преступлениях — старый прием пропагандистов, будто чем громче они при этом кричат, тем убедительнее их фантазии.

Однако полет фантазии Карнаухова и Якеменко вышел за рамки закона. Им, может, и казался генерируемый контент уникальной импровизацией, но определение для него давно есть в Уголовном кодексе. Называется «Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам принадлежности к социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей». Часть 2 статьи 282 УК РФ.

В качестве социальной группы здесь сотрудники «Новой газеты», каждый из которых может стать мишенью для наиболее «пассионарных» зрителей «Лабиринта» — тем более, как оказывается, нападения на нас не наказуемы.

Они и раньше не вызывали интереса у правоохранительных органов: уйти от ответственности удалось избившим Елену Милашину, Елену Костюченко, Диану Хачатрян, Изольду Дробину, Ардена Аркмана, нападавшим на Юлию Латынину, Сергея Соколова, обливавших опасным для здоровья химическим веществом офис «Новой газеты», угрожавшим Денису Короткову, Татьяне Лихановой…

Ушли от наказания и виновники еще более серьезных преступлений: заказчики убийств наших покойных коллег Юрия Щекочихина, Анны Политковской и убийцы Натальи Эстемировой.

Есть в праве такое понятие — прецедент: если в одном суде вынесено определенное решение по определенному делу, другой суд может опираться на него в схожих обстоятельствах. В РФ право не прецедентное, но такое чувство, что безнаказанность тех, кто совершал преступления против сотрудников «Новой», для правоохранительных органов стало чем-то вроде прецедента. Мол, опять они? Можно вообще не расследовать!

Почему я так считаю? Потому что мы внимательно изучили отказные материалы, пришедшие нам из полиции в ответ на два заявления: об угрозах Муратову — от его адвоката, и о возбуждении ненависти к сотрудникам редакции — от первого замредактора «Новой» Сергея Соколова. И можем с уверенностью сказать:

полицейский, которому поручили проверку по обоим случаям, ее по существу не проводил.

Если вы думаете, что полиция запросила экспертизу эфирных высказываний или хотя бы опросила спикеров этой программы, то сильно ошибаетесь.

Может быть, российские эксперты сейчас слишком загружены: осваивают деструктологию, читают пьесы или с лупой изучают плакаты пацифистов? Нужно просто подождать?

Нет, участковый Данила Раус принял намного более простое — до изумления — решение. У него «ссылка не открылась». Ссылка на видеоролик с записью эфира. На основании этого вывод: «Доводы не нашли подтверждения».

А откуда, товарищ младший лейтенант, вы знаете, что не нашли, если ссылка-то не открылась? Телепатия? Сила мысли?

Силы мысли не хватило на то, чтобы погуглить: название программы, канала и дату выхода в эфир этого произведения мы указали в заявлении, ее можно найти на массе стриминговых сервисов и даже в соцсетях. Это, кстати, еще одно основание для нашего беспокойства — угрозы, оскорбления и подстрекательство к нападению по-прежнему доступны широкой аудитории. Распечатку эфира мы тоже приложили к заявлению, так что о чем шла речь, г-н Раус не мог не знать.

Впрочем, и адвоката, предоставившего ордер и указавшего все свои координаты, адрес, телефон и название коллегии, в Москве найти вовсе не сложно. Раус не смог — так и указал в отказном: дескать, связаться с заявителем оказалось невозможно. И со вторым тоже — опросить Сергея Соколова при наличии адреса, телефона и контактов редакции оказалось не под силу младшему лейтенанту (хотя для того чтобы выслать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, контакты нашлись).

Все это выглядит не очень правдоподобно, не так ли? Примерно как неуверенное вранье двоечника о потерянном дневнике. Но это не помешало согласовать отказы в возбуждении дела начальникам Рауса — руководителю отдела участковых по району Арбат майору Щелобокову и замначальника отдела полиции по тому же району майору Ряполову.



Дмитрий Муратов. Фото: Сергей Пономарев

—