 

Apple запрещает журналистам прикасаться к Vision Pro

06.06.2023, 15:45, Разное
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Компания Apple приглашает журналистов после презентации WWDC23 в демонстрационный зал Steve Jobs Theater, где установлены стенды Apple Vision Pro. Прессе разрешили только посмотреть на новый продукт, но не потрогать его.

Дэвид Пирс, главный редактор The Verges, пояснил об этом в эксклюзивном превью Vision Pro.

На первый взгляд гарнитура очень впечатляет. “Первое устройство смешанной реальности от Apple разрабатывалось годами. Нам не разрешили им пользоваться”, – написал Пирс. Подобное ограничение вызвало у журналиста множество вопросов. Он опасается, что вес Vision Pros, тепло, выделяемое его процессором, и кабель, закрепленный на левом виске, будут особенно раздражать.

Apple позволила некоторым журналистам опробовать новую технологию. Журналист 9To5Mac Чанс Миллер, например, написал в своем репортаже, что после демонстрации его посадили в гольф-кар и отвезли в другой кампус, где его ждала гарнитура Vision Pro. Журналисту понравилась эргономика устройства и управление жестами. Вся сессия Миллерса длилась около 30 минут.


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