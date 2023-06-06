Учёные: советский пломбир обязан своим вкусом глутамату натрия

Группа учёных из Новосибирска разрушила миф о натуральном вкусе мороженого в СССР.

Оказалось, что знаменитый пломбир, о котором до сих пор ностальгируют уроженцы Советского Союза, обязан своим неповторимым вкусом глутамату натрия.

Многие годы пропаганда убеждала жителей СССР в якобы натуральном происхождении советского пломбира, а любовь к нему взрослых и детей объясняла высоким качеством молока и других ингредиентов. Однако в лаборатории Института цитологии и генетики СО РАН решили проверить эту гипотезу и пришли к неожиданным для себя выводам.

Исследовав образец пломбира, который лежал в морозильном шкафу института с 1986 года, учёные обнаружили в замороженной массе концентрацию усилителя вкуса, известного как глутамат натрия, в 11 раз превышающую современные производственные нормы. После того как на квантовом сепараторе удалось отделить это вещество от остального мороженого, оказалось, что оно имеет весьма посредственный вкус, уступающий современным аналогам из пальмового масла.

– Мы были в шоке от собственного открытия, – признаётся доктор биологических наук Валерия Солнцева. – Руководство института даже хотело засекретить результаты исследования, чтобы не допустить народных волнений. Вопрос решали на самом высоком уровне в Москве. Через неделю пришла команда, что результаты можно публиковать, но делать это следует тогда, когда нет никаких важных для коммунистов праздников, чтобы не оскорбить чувства граждан. Вот так и погиб ещё один миф – о волшебном советском пломбире из нашего детства. Оказалось, что коммунисты просто кормили нас глутаматом натрия также, как сказками о светлом будущем.

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