Скандалы: IT-диагноз

Цифровизация медицины идёт с коррупционными осложнениями

Бывший министр информационных технологий Тульской области Артур Контрабаев на 3,5 года отправится в колонию. Суд установил злоупотребления при внедрении в регионе медицинской информационной системы (МИС). «Электронная запись» к врачу остаётся больной темой для многих регионов. И тульский министр не единственный, кто «погорел» на этом вопросе.

Информация о провалах в «цифровом здравоохранении» приходит из разных регионов. И, как правило, в связи с коррупционными делами.

Тендеры и приговоры

В 2019 году нарушения при модернизации информационной системы здравоохранения нашла прокуратура Орловской области. Ущерб бюджету оценивался как минимум в 65 млн рублей. «Электронные аукционы на модернизацию медицинской информационной системы в 45 орловских больницах и поликлиниках выиграла белгородская компания «Софтраст Инк». Были заключены контракты. Однако ни в одном медицинском учреждении Орловской области информационная система не работает в полном объёме, – сообщало надзорное ведомство. – Результаты проверки направлены в Следственное управление СК по Орловской области для возбуждения уголовного дела». Правда, о дальнейших процессульных решениях по этому вопросу информации нет. Хотя экс-глава минздрава региона всё же попал под суд и получил три года условно за превышение полномочий, но по другому эпизоду. Орловских следователей, которые оставили в стороне вопросы к цифровизации здравоохранения, понять можно. Доказать здесь что-то не так уж просто. Об этом говорит пример тульского дела. Оно тянулось с 2016 года и включало несколько экспертиз.

Со стороны разобраться, насколько хорошо работает внутренняя IT-система больниц, не так уж просто. В итоге суд всё же установил, что вместо специально разработанного под нужды тульского региона ПО был внедрён модуль уже давно существующей системы под названием «Инфоклиника». Её разработчиком числится «Смарт Дельста Системс», то есть компания, выигравшая конкурс. Теперь её директор и учредитель Алексей Черноусов приговорён к трём годам колонии и штрафу в 200 тыс. рублей.

«Попробуйте позже»

Впрочем, для жителей региона важнее не наказания чиновников, а возможность пользоваться современными цифровыми сервисами в медицине. Важнейший из них – электронная запись на приём. «Наша Версия» испытала, как с этим сейчас обстоят дела в Туле. Оказалось, что плохо. К примеру, сайт тульской областной больницы № 2 предлагает для электронной записи воспользоваться сервисом doctor71.ru. Эта интернет-страничка принадлежит государственному автономному учреждению Тульской области «Центр информационных технологий» (ГАУ ЦИТ). Перед тем как обслужить клиента, она предлагает гражданину авторизоваться через «Госуслуги». Однако после успешной авторизации (о чём «Госуслуги» сообщают через СМС и по электронной почте) мы увидели на странице doctor71.ru сообщение об ошибке. Это можно было бы списать на единичный сбой, но сообщения в местных СМИ говорят об обратном.

Оказывается, по инициативе местного правительства ГАУ ЦИТ был отключён от «Инфоклиники». По слухам, таким образом чиновники и близкие к ним айтишники решили перестраховаться в свете уголовного дела против Контрабаева и Черноусова. А может, «Смарт Дельста Системс» просто отключила сервис в отместку за уголовное дело против своего учредителя – терять-то уже нечего. Похоже, теперь тульским чиновникам для восстановления «электронной регистратуры» придётся искать иных исполнителей, а значит, разыгрывать новые контракты. Удастся ли теперь уложиться в те самые 65 млн рублей, неизвестно.

И вот тут возникает вопрос к федеральному Минздраву и Минцифры. Возможность записаться к врачу через «Госуслуги» так долго рекламировалась! Но вот уже несколько месяцев при попытке получить электронный «талончик» на Едином портале госуслуг в ряде регионов появляется сообщение: «Сервис Минздрава работает с перебоями. Если возникнут ошибки, попробуйте подать заявление позже». В итоге просто приходится висеть на телефоне, обогащая мобильных операторов, пытаясь дозвониться в регистратуру. А ведь сомнительной траты сотен бюджетных миллионов и коррупционных скандалов можно было избежать, просто спустив «сверху» стабильно работающую систему.

Кстати

Коррупционные инциденты с госзакупками в медицине происходят регулярно. Вот самые громкие скандалы за последнее время в медицине и фармакологии:

в Самаре проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении» закончился уголовным делом. ООО «Метромакс-АйТи» за 63 млн рублей должно было привезти, установить и настроить необходимую аппаратуру в 600 медучреждениях области. Однако в срок выполнить такой объём работ не вышло, отчего состряпали липовый отчёт

ещё в 2019 году губернатор Амурской области Василий Орлов отчитывал местных чиновников. «Нам пришлось в течение лета поменять практически все задания на закупку медоборудования. Дело в том, что техзадания были заточены под одного производителя. Многие знают, как это делается: выделяется региональный дилер от производителя, только одна компания может продавать эту продукцию на Дальний Восток. Потом с помощью тех врачей, которые будут работать на этом оборудовании в больнице, формируется это техзадание под одного производителя. Более того, мы видим, что похожая конструкция есть и на следующий год. У нас даже списка этого оборудования ещё нет, оно где-то в недрах Минздрава формируется, а уже заказано. Это десятки и сотни миллионов рублей, – откровенничал глава региона. – Такое количество людей можно в тюрьму посадить или по уголовному делу провести, что вообще работать некому будет». Правда, громких уголовных дел тогда не последовало, история разрешилась увольнениями в региональном минздраве

в 2021 году в медицинскую «кухню» Приамурья вмешались силовики. Было возбуждено дело о мошенничестве по поводу поставки в больницы медицинских информационных систем. По данным следствия, поставщик получил 1 млн рублей, но условия тендера не выполнил. Представители медучреждений якобы оформили фиктивные документы о выполнении работ

•в 2020-м скандал разгорелся в Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга. По версии следствия, поставщик информационной системы, обошедшейся в 18 млн рублей, завысил свои расходы на её создание. Больница встала на защиту своего IT-партнёра: администрация медучреждения заявила, что скандал инспирирован конкурентом, от услуг которого она отказалась. Обвинённое в недобросовестной конкуренции ООО ответило, что много лет обеспечивало работу больницы, а последний контракт на внедрение электронных медицинских документов был не выполнен в полном объёме ввиду «недостаточной оснащённости медучреждения и завершён по соглашению сторон без каких-либо взаимных претензий». Дело разрешилось перепалкой в СМИ: в разгар пандемии силовики врачей трогать не стали

в прошлом году нескольких коммерсантов из Костромы осудили за поставку в больницы Владимирской области 50 просроченных аппаратов ИВЛ (1995–2001 года выпуска). Этот инцидент выглядел особо циничным ввиду двух фактов. Первое – случилось всё во время пандемии, и каждый аппарат ИВЛ был на счету. Второе – закупки велись на деньги благотворителей

продолжается затянувшийся процесс о злоупотреблениях при реализации программы «Фарма-2020». Смысл её был в «трансфере технологий». Попросту говоря, нужно было закупить ещё не апробированные импортные препараты и довести их до ума на российских предприятиях. Следствие считает, что холдинг «Фармдискавери» Владимира Зубкова недобросовестно получил под это дело 450 млн рублей благодаря потворству чиновников Минпромторга. Сам предприниматель в 2021 году умер в СИЗО. Суда в роли обвиняемых ждут две бывших чиновницы ведомства – Ольга Колотилова и Ольга Покидышева.

Дмитрий Игонин

Оригинал материала: “Наша Версия”