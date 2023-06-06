Носим с рубашкой в полоску или водолазкой: комбинезон – не спецодежда, а модный предмет летнего гардероба

Комбинезон является предметом одежды с кроем в виде брюк и фартука, грудь и спинка которого крепятся при помощи толстых бретелей. Раньше комбинезоны считались рабочей одеждой, однако теперь они стали одним из самых главных предметов модного стиля. О том, чем носить и как правильно стилизовать комбинезон, пойдет речь в данной статье.

С футболками и свитерами

Отличное сочетание с комбинезоном, которое всегда является органичным. Выберите однотонную футболку, которая вам больше всего импонирует и является максимально удобной (можно в обтяжку или свободного кроя), лук будет очень милым и привлекательным.

Не менее эффектно смотрится комбинезон в сочетании со свитером, его также можно выбрать монохромным или с любым принтом по вашему усмотрению. Если летним вечером станет прохладно, такой наряд станет очень даже актуальным.

С блузкой с пышными рукавами и рубашкой в полоску

Полуформальный образ, который можно использовать не только в качестве повседневного, но и в качестве делового и даже нарядного. Блуза с пышными рукавами сегодня в тренде. Белый цвет является символом красоты, чистоты и аккуратности, именно это дает вам возможность надеть красивый наряд даже на торжество (к примеру, вечеринку по поводу дня рождения друга).

Рубашка в полоску также находится на пике моды, и это заслуженно. Во-первых, красиво, во-вторых, визуально удлиняет рост и делает стройнее фигуру. В сочетании с комбинезоном этот эффект удваивается (комбинезон зрительно точно так же меняет параметры).

С тельняшкой и майкой

Тельняшки или футболки этого типа никогда не выходят из моды, поэтому вы можете смело сочетать верхнюю часть комплекта с джинсовым комбинезоном. Это беспроигрышное сочетание, которое является универсальным в использовании (кстати, на работу в офис, где нет дресс-кода, в нем можно оправляться смело).

Отлично смотрится комбинезон с обычной майкой. Выберите однотонную или отдайте предпочтение модной майке с принтами.

С водолазкой и топом

В жаркую погоду не будет ничего удобнее, нежнее и красивее, чем сочетать комбинезон с топом. Его вы также можете выбрать по своему вкусу.

Очень стильно выглядит комбинезон в паре с серой водолазкой (вы также можете использовать любой цвет или расцветку). Чтобы образ не казался скучным, добавьте красивые аксессуары и стильную обувь.

С курткой и белой рубашкой

Замечательные варианты стилизации комбинезона для любой погоды. Если станет прохладно, вы можете использовать укороченную куртку свободного кроя.

Очень милый, нежный и женственный образ, который будет актуальным для любого применения. Белые рубашке сейчас в тренде, как и комбинезоны, в качестве обуви можете выбрать кроссовки, любую модель туфель или босоножек.