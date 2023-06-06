Яркий, теплый, освежающий: тренд окрашивания волос “фруктовый сок” будет в моде все лето

Если вы хотите изменить имидж и найти оригинальный и креативный оттенок для волос, используйте тренд лета – окрашивание под названием «фруктовый сок». О концепции, преимуществах, рекомендациях по выбору и уходу пойдет речь в данной статье.

Концепция

В основе этого окрашивания лежит цветовая комбинация, которая напоминает собой оттенки фруктового сока. Обычно речь идет о сочетании фиолетового, персикового и розового цвета. Однако, как вы понимаете, соки могут быть разными, потому цветов также может быть намного больше. Это красный и желтый, оранжевый и лимонный, бордовый и синий, то есть любое из сочетаний не будет нарушать концепцию. Выбирайте вариант, который вам больше всего подходит и импонирует, и вы не ошибетесь с выбором.

Преимущества

Их очень много, и всех не перечесть. В первую очередь хочется сказать о том, что это красиво. Волосы выглядят необычно, они сияют и переливаются, идеально стилизуются под любой образ. Выбор такого вида окрашивания гарантирует вам яркость и динамику, а также невероятную привлекательность, поскольку вы однозначно будете привлекать восхищенные взгляды окружающих. Если хотите быть экстравагантной и неординарной, креативной и смелой в своем образе, следуйте этой модной тенденции.

Кому подойдет

Можно с уверенностью сказать, что «фруктовый сок» идеально подойдет представительницам прекрасного пола теплого типа. Любая комбинация цветов станет выигрышной, поэтому можете смело экспериментировать. Добавьте красный и оранжевый, желтый и лимонный (если хотите сделать оттенок светлее), сочетание будет потрясающим.

Не менее привлекательно «фруктовый сок» смотрится на представительницах прекрасного пола холодного типа. В этом случае рекомендуется сочетать фиолетовые и розовые, красные и лимонные, синие и даже пепельные оттенки. Волосы подчеркнут гладкость и белизну вашей кожи, сделают вас настоящей кукольной красавицей.

«Фруктовый сок» на волосах разной длины

Преимуществом окрашивания является то, что оно идеально смотрится на волосах любой длины. Выберите цвет, который вам больше всего импонирует и попросите колориста сделать его основным. После добавьте все остальные оттенки, чтобы получить модное сочетание.

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В качестве стрижек можно выбирать любые варианты. Длинные волосы будут отлично смотреться на многослойной стрижке, но прямые с ровным срезом — это также высший пилотаж в моде. Для средних можно предпочесть удлиненное каре, также любые многослойные модели. Для коротких — боб и каре, шегги и удлиненный пикси.

Уход

Ухаживать за окрашенными в такой технике волосами достаточно просто. Это ничем не отличается от ухода за яркими локонами. Достаточно выбрать правильный шампунь, кондиционер, бальзам и прочие средства по уходу, мыть голову не чаще двух раз в неделю. Также не стоит использовать технику обертывания, сушить и завивать волосы горячими приборами. Посещать мастера можно раз или два раза в месяц (следуйте его рекомендации, многое зависит от выбранной вами цветовой комбинации).

Вместо заключения

Если вы пока не решились использовать модную технику на всех волосах, попросите мастера выделить некоторые пряди цветом фруктовых соков. К примеру, можно сделать блики в виде ореола, обрамляющего лицо, а все остальные пряди оставить неизменными или слегка коснуться их разноцветными оттенками. Наверняка найдутся те, кто хочет попробовать покрасить волосы самостоятельно в домашних условиях. В этом случае рекомендуется выбирать сочетание персикового и сливового цвета, которые в любом варианте будут выглядеть привлекательно.

Даже если вы не сможете обозначить каждую прядь, в комплексе это будет смотреться красиво и естественно (яркие и в то же время словно слегка выгоревшие на солнце шелковистые и динамичные пряди).