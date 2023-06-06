 

Волочкова рассказала об ограблении на полмиллиона рублей

06.06.2023, 14:53, Новости дня
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Анастасия Волочкова постоянно попадает в какие-то скандалы, причем оборачиваются они порой весьма неприятными историями. На этот раз она стала участницей уголовного разбирательства в качестве потерпевшей стороны.

В своем аккаунте Волочкова рассказала поклонникам, что стала жертвой мошенничества. По словам танцовщицы, ее ограбил знакомый адвокат Олег Павлецов, который теперь якобы скрывается от закона.

Анастасия Волочкова призналась, что мнимый правозащитник обманным путем выманил у нее полмиллиона рублей и продолжает обманывать доверчивых россиян по той же схеме. При этом адвокат является инвалидом-колясочником и пользуется своим уязвимым положением. По словам Волочковой, адвокат взял полмиллиона на решение вопросов, а в итоге она решала все проблемы самостоятельно, без его участия. Хотя деньги за свою невыполненную работу он взял.

“По причине своей доверчивости и сострадания я стала жертвой мошеннических действий псевдоадвоката-колясочника Олега Павлецова”, – призналась Волочкова.

Балерина добавила, что в отношении адвоката возбуждено уголовное дело, которое сейчас находится в суде. Так как Павлецов скрывается от суда и объявлен в розыск. По мнению балерины, сейчас он находится в ОАЭ. Как выяснилось, он умудрился и там обмануть много людей по такой же схеме, отметила Волочкова.


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