Уровень постковидного синдрома будут определять по шкале

Постковидный синдром – это набор различных физических и психических симптомов, который может возникнуть у людей после заболевания COVID-19. В США была создана шкала для его выявления, которая поможет врачам и пациентам определить наличие и степень выраженности симптомов.

Шкала была создана на основе литературных обзоров и исследований, а также опыта врачей, работающих с пациентами. Она включает в себя 30 вопросов, которые помогут определить наличие симптоматики, связанной с постковидным синдромом.

Среди них наиболее часто встречаются усталость, одышка, боли в мышцах и суставах, нарушение концентрации внимания, тревожность и депрессия. Шкала позволит врачам оценить степень выраженности каждого из этих симптомов и назначить соответствующее лечение.

Ее создание является важным шагом в борьбе с последствиями COVID-19. Благодаря этому инструменту врачи смогут быстрее и точнее определить наличие постковидного синдрома у пациентов и назначить им соответствующее лечение.