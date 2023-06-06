 

Горючим льдом будут тушить пожары

06.06.2023, 14:45, Разное
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Научные сотрудники Томского политехнического университета (ТПУ) разработали новое средство для тушения пожаров – так называемый «горючий лед». Основной принцип его работы заключается в том, что при соприкосновении с огнем лед превращается в специальный газ, который обладает высокой охлаждающей способностью. Таким образом, пожар тушится огнетушащим газом, который образуется в момент контакта льда с огнем.

Такое средство имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными огнетушителями. Во-первых, «горючий лед» не оставляет после себя следов, таких как пена или порошки, что приходится потом убирать. Во-вторых, он не наносит вреда окружающей среде, так как полностью растворяется в воде. В-третьих, такое средство можно применять для тушения пожаров различного типа, включая пожары в помещении, на открытом воздухе и на воде.

Кроме того, «горючий лед» является более дешевым по сравнению с традиционными огнетушителями и может быть использован даже на смоляных пожарах, при которых традиционные средства не обладают высокой эффективностью из-за специфики горения смолы.


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