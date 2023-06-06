Samsung построит в Египте завод по производству смартфонов

По данным Министерства связи и информационных технологий Египта, государство и компания Samsung подписали контракт, согласно которому в Египте будет построен завод по производству смартфонов на площади 6000 квадратных метров. Об этом пишет издание IT-Home со ссылкой на Arabian Finance Network.

Строительство фабрики начнется в четвертом квартале 2023 года. Завод разместят в Верхнем Египте, на нем будут работать около 1400 египтян.

Завод начнет производство сразу после запуска, и на нем будут выпускаться новые модели из серии Galaxy. Бюджетная модель Galaxy A или флагманский Galaxy S не упоминаются. IT-Home придерживается мнения, что смартфоны, произведенные в Египте, предназначены исключительно для египетского рынка. Крупнейший завод Samsungs во Вьетнаме продолжит выпускать экспортируемые устройства.