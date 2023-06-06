Zа Vойну: Разрушена Каховская ГЭС
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Ночью подорвали Каховскую ГЭС.
Плотина получила сильные повреждения, идет неконтролируемый разлив воды ниже по течению и подтопление островов.
На оккупированных ВСУ территориях Херсонской области противник объявил эвакуацию.
По Запорожской ГЭС заявляется, что прямой угрозы водоснабжению станции нет.
Последствия пока недостаточно ясны. Ближе к вечеру картина станет более ясной.
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Источник: Colonel Cassad
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