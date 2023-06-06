Британская полиция списала рост преступлений в сельской местности на антироссийские санкции

Некоторые районы Великобритании столкнулись с резким всплеском краж сельскохозяйственной техники и оборудования, которые после похищения отправляются в Восточную Европу. Правоохранительные органы связывают волну преступлений с жёсткими западными ограничениями, которые лишили Россию доступа к этой продукции, пишет Politico.



AP

Украинский конфликт сказался на всех частях Европы. Кажется маловероятным, что он вызвал волну краж в некоторых сельскохозяйственных регионах Соединённого Королевства, но местные правоохранительные органы считают иначе, пишет Politico.

Британская полиция утверждает, что организованные преступные группировки отправляют машины и оборудование, украденные с ферм в разных уголках страны, в Восточную Европу «во всё возрастающих количествах». Этот резкий рост связывают с жёсткими западными санкциями, принятыми против России, отмечает издание.

Глава Национального отдела по борьбе с преступностью в сельской местности Эндрю Хаддлстон признал: у него нет убедительных доказательств того, что оборудование в конечном итоге отправляется в Россию. Но, по его словам, он и его старшие коллеги «почти не сомневаются» в этой версии.

«Если вы попросите меня поделиться профессиональным мнением о стране, находящейся под санкциями, то я абсолютно ожидал бы, что чёрный рынок отреагирует на это. Именно так ведут себя преступники», — отметил он.

Преступность в сельской местности, которая и ранее была широко распространённой проблемой в Британии, резко пошла вверх в 2023 году. «Это буквально напоминает пандемию. Ни одна машина не находится в безопасности, где бы вы её ни припарковали», — рассказал Politico владелец фермы в Хартфордшире.

По данным Хаддлстона, количество краж техники в Англии и Уэльсе в первом квартале этого года выросло более чем на 300%. Главными целями воров была строительная и сельскохозяйственная техника, включая экскаваторы и дорогостоящие устройства GPS, которые повышают эффективность работы фермеров.

Кражи особенно участились в восточной части страны. Крупное сельскохозяйственное оборудование покидает Великобританию на грузовиках и в контейнерах, в то время как более мелкие предметы, включая устройства GPS, могут быть доставлены за рубеж почтой или курьером.

Анонимный источник Politico в британском правительстве признал: «Кража систем GPS — огромная проблема. Есть ли связь с Россией, я не знаю, но они очень ценятся, и их легко снять. Они стоят от восьми до десяти тысяч фунтов за штуку».

Консервативная и Лейбористская партии продвигают меры по борьбе с сельскохозяйственными кражами. Среди прочего они предлагают ввести обязательную маркировку для всех новых вездеходов и квадроциклов, а также GPS-устройств. Но пока британские фермеры продолжают жаловаться, что чувствуют себя всё более беспомощными перед волной преступлений, заключает Politico.

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