Скандалы: Под подушку или за кордон

Вклады россиян за границей выросли в 3 раза

С 2022 года российское население хранит 16,4 триллиона рублей не в банках, а наличными дома. За год эта сумма выросла на 2,4 триллиона. Также продолжают «утекать» миллиарды долларов за рубеж. Вклады россиян заграницей выросли в три раза.

Весь прошлый год из России уезжали люди. Точной статистики на этот счет нет, есть только цифра пересечения границы. По данным ФСБ, в прошлом году россияне выезжали из страны 17,4 миллиона раз. Эта цифра ни о чем не говорит, в 2019 году она была значительно больше. Однако аномалии наблюдались на границах отдельных стран. Так за три месяца прошлой осенью пересекли казахскую границу 1 миллион 200 тысяч человек. Это абсолютный рекорд за последние 5 лет. По независимым оценкам, из страны на постоянное место жительства выехали от 500 до 700 тысяч человек.

— Много россиян в Турции. Есть данные о том, что в три раза увеличилась покупка домов. То есть, есть какие-то косвенные данные. Уехали больше всего квалифицированные люди, у которых были сбережения. И живут они там, переведя все свои сбережения в долларах и в евро. Поэтому есть цифра, насколько уменьшились вклады в долларах и в евро. В разы уменьшились, — констатирует академик Аганбегян.

Вместе с людьми из России уходили и деньги.

Отток денег за границу

Каждый год из России утекало в среднем 70 миллиардов долларов. В 2022 году в России был установлен рекорд по выводу денег из страны за последние 15 лет, причем, этот отток шел по нарастающей.

В кризисном 2008 году бегство капиталов составило 133 миллиарда долларов. В 2014 году после присоединения Крыма из страны вывели 151,1 миллиардов долларов. В 2022 году — 227 миллиарда. Всего из страны за 15 лет ушли 1 триллион 100 миллиардов долларов.

Для аналитиков очень трудно отделить частные деньги от денег предприятий. Их посчитать крайне сложно, поскольку они не попадают под валютное регулирование, объясняет академик Авел Аганбегян:

— Предприятия тоже часть своих сбережений хранят в акциях, как и богатые граждане. Акции, как правило, покупают люди, у которых больше миллиона долларов. Они диверсифицируют свои накопления — часть в акциях, часть в зарубежных облигациях, часть в российских облигациях. Если они приобретают зарубежные акции или облигации — это отток.

В среднем до 2022 года граждане выводили акции и облигации в размере 20% от общей цифры оттока. В 2021 году было выведено 13 миллиардов долларов.

За прошлый год страну покинули 15% долларовых миллионеров. Если по всей стране их насчитывается 350 тысяч человек, то речь идет о примерно 50 тысячах. Естественно, свои деньги они тоже забрали. Академик Аганбегян говорит о небывалом росте вкладов россиян за рубежом:

— Вклады россиян в зарубежных банках выросли в три раза, чего никогда не было, и достигли 94, 3 млрд долларов, или 7,5 трлн рублей. Для сравнения, в 2021 году они выросли на 5,4 млрд долларов, по сравнению с 2020, а в 2022 году на 63,7 млрд, то есть, в 12 раз больше. Это на валютных счетах в зарубежных банках. 38 млрд. долларов из этой суммы были изъяты с валютных счётов в российских банках. Поэтому сократилась сумма валютных вкладов.

Отток очень значителен. К этому прибавляется, что уехали относительно богатые, а остались бедные. Как известно, в России две трети семей не могут себе позволить купить ни новую одежду, ни бытовую технику. У тех, кто покинул родину, только каждый десятый живет от зарплаты до зарплаты.

Все деньги — в дом

На начало 2023 года на руках у населения было 16,4 триллиона рублей. За год наличные сбережения увеличились на 2,4 триллиона. Но отдавать свои накопления банкам сейчас никто не спешит.

— Получали заработную плату и не несли в банки. Продавали валюту, оставляли себе. Наличной валюты на руках на 1 февраля 2023 года — 267,5 млрд долларов, — говорит экономист Никита Масленников.

Аналитики говорят, что потребительский спрос только-только начал восстанавливаться, а его пик уже прошел. Среди населения царит неуверенность и неопределенность, поэтому все свои средства оно предпочитает хранить при себе.

— Люди привыкают к новым реалиям потребления. А что это за аналог? А это нужно или не нужно? А это может стать постоянным для потребления? Это касается косметики, лекарств, одежды, обуви. Есть не то, чтобы сдержанность, но некое привыкание. Вряд ли быстро привыкнут к иранской моде. Надо себя самого убедить, что лучше не будет, так и останется. Это сдерживает потребительскую активность. Покупают самое необходимое, — объясняет Никита Масленников.

Депозиты в России стали немного расти, но что такое 37 триллионов рублей? Академик Аганбегян говорит, что это очень мало:

— Это 500 млрд долларов. А что такое 500 млрд долларов? Это 2,5% ВВП. Это мелочь. Мелочь! У Сергея Брина 137 млрд долларов. У одного. А у всего населения, включая всех олигархов — 500 млрд. Размер ВВП России — 2 трл долларов. То есть, 160 трл рублей.

Так что радоваться рано. Сейчас реальные доходы населения ниже, чем в 2015 на 7%. Поэтому те из нас, кто держит сбережения при себе, поступают мудро.

Елена Петрова, Наталья Сейбиль

Оригинал материала: “Новые известия”