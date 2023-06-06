“Все устали от бессмысленности – все ищут смысл”: Дарья Повереннова о театре и сериалах, красоте в 50 лет и новом спектакле

Дарья Повереннова — актриса театра и кино, фильмография которой насчитывает более 70 картин. В прошлом году получила звание заслуженной артистки России. В передаче «Откройте, Давид!» знаменитость рассказала о личной жизни и профессиональной деятельности.

О театре

Повереннова признается, что как-то не рассматривала для себя работу в театре имени Маяковского. Но потом увидела спектакль «Смех лангусты» с участием Немоляевой и Лазарева и поняла, что хочет примкнуть к труппе именно этого театра. Она проходила пробы у режиссера Гончарова. В итоге получила желаемую работу. С 1994 года актриса служит в этом театре.

Повереннова признается, что театр был для нее отдушиной в девяностые и начале нулевых, когда кинематограф переживал не лучшие времена. Ведь здесь можно было играть классику. Кстати, и сейчас актриса отмечает, что в кинематографе мало экранизаций классических произведений. Это не слишком ей импонирует.

По мнению Поверенновой, люди устали от бессмысленности и ищут смысл. Классика как раз дает пищу для ума.

О новом спектакле

Сейчас в театре Маяковского идет спектакль «Истории» по пьесе Аверченко «Ключ». Повереннова признается, что испытала смешанные чувства, когда ей предложил сыграть в этой постановке режиссер и худрук театра Егор Перегудов. С одной стороны, она была рада попробовать себя в комедийном жанре. Ведь ранее Поверенновой давали исключительно драматические роли. С другой – ей было страшно, что она не справится с поставленной задачей. Однако знаменитость привыкла руководствоваться правилом «если страшно, значит, мне туда».

Актриса бросила себе вызов и успешно его преодолела. Коллеги и не подозревали, что у нее талант комедийной актрисы.

О сериалах

Повереннова снялась в десятках сериалов. Особенная популярность пришла к ней после выхода на экраны «Дня рождения Буржуя». Порой некоторые театральные актеры отказываются о съемок в сериалах, считая это недостойным и вообще не искусством. У Поверенновой иное мнение на сей счет. Она поясняет, что всегда выбирает интересный материал. Также не стоит забывать о материальной составляющей, ведь в кино больше платят, чем в театре.

О сериале «Меч»

В конце нулевых на экраны вышел сериал «Меч» с участием Поверенновой. Было отснято два сезона по 16 серий. Актриса признается, что до сих пор в соцсетях ее часто спрашивают о том, когда же наконец выйдет третий сезон. Как оказалось, у картины очень широкая аудитория. Повереннова считает, что этот сериал действительно «попал в точку».

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В то же время создатели не планируют снимать продолжение картины. Актриса считает, что это правильно, ведь история уже рассказана. По ее мнению, нужно уметь вовремя останавливаться.

О пути в Голливуд

В 1992 году Повереннова снялась в американском сериале «Дневники Красной Туфельки». Главную роль в картине исполнил Дэвид Духовны. Актриса признается, что получила бесценный опыт и после этого перестала бояться камер. Дело в том, что это был первый раз, когда ей пришлось сниматься обнаженной.

Говоря о карьере в Голливуде, Повереннова отмечает, что все не так просто, как может показаться на первый взгляд. В Америке у артиста должен быть свой агент. Также нужно практически на ежедневной основе ходить на аудиенции (наподобие проб). Это кропотливая работа, требующая большой отдачи.

Об эйджизме

Повереннова признается, что драматурги больше ориентированы на молодежь. В связи с этим мало проектов, где поднимаются проблемы среднего поколения. Киношники неохотно снимают возрастных женщин, и отчасти Повереннова понимает почему. Ей самой приятнее смотреть на экране на молодые, а не на морщинистые лица.

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О педагогической деятельности

Сейчас Повереннова преподает актерское мастерство студентам. Актриса признается, что, с одной стороны, ей было страшно пробовать себя в новой сфере, а с другой — интересно.

Недавно на очередном занятии со студентами Повереннова поймала себя на мысли, что ей действительно есть чем поделиться с начинающими артистами. У нее достаточно опыта, знаний, которые могут пригодиться в профессиональной реализации будущим актерам.

О непростой личной жизни

От первого мужа — актера Александра Жигалкина — Повереннова родила дочь Полину. Брак распался из-за того, что знаменитость ушла к коллеге по цеху Валерию Николаеву. После этого у нее был роман с другим актером — Анатолием Руденко.

Повереннова признается, что к 40 годам совершенно разочаровалась в отношениях. Она поставила на себе крест и подумала, что остаток жизни проведет в одиночестве. Артистка поясняет: ей надоело быть «с кем попало».

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Однако вскоре нашелся достойный мужчина. Экономист Андрей Шаронов пришел в театр на спектакль с участием Поверенновой. После этого они встретились в кафе в компании общих друзей. Обменялись телефонами, вскоре начали встречаться. Два года назад, в День всех влюбленных, узаконили свои отношения официально.

О новом муже

Повереннова признается, что изначально ей было странно не слышать от Шаронова слов любви. Он даже предложение руки и сердца сделал ей так, что ей пришлось переспрашивать, что он имеет в виду. Сначала актриса думала, что это с ней что-то не так, а потом осознала, что ее избранник — человек совсем другого склада. Свои чувства он подтверждает поступками, а не словами. По мнению Поверенновой, это гораздо более ценно, чем красноречие мужчины, которое идет вразрез с его действиями.

Актриса рада тому, что ей повстречался избранник, который идеально вписался в систему ее ценностей. Теперь она понимает, что не зря прошла через столько личных трагедий.

О красоте в 50 лет

Повереннова признается, что ей ничего не давалось легко, без усилий. И ее сегодняшняя внешность — это результат кропотливой работы над собой. Актриса с детства склонна к полноте. Когда она решила выходить на сцену, то избавилась от лишних килограммов и по сей день не дает себе возможности расслабиться. Если сегодня знаменитость съедает лишнее, то знает, что потом придется отрабатывать калории во время пробежки.

Ради красоты и молодости Повереннова бросила курить, ведь от никотина становится серым цвет лица и портятся зубы. Артистка занимается регулярно спортом для улучшения кровоснабжения. Благодаря этому ей не нужно посещать косметолога каждую неделю.