 

Швеция будет считать территорию Ленобласти «временно оккупированной Ингерманландией»

06.06.2023, 13:33, Разное
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Парламент Швеции принял решение отныне считать Ленинградскую область «временно оккупированной Ингерманландией» (tillfälligt ockuperat Ingermanland).

Депутаты отдельно подчеркнули, что это не отменяет нейтральный статус Швеции, а лишь вносит коррективы в её внешнюю политику в соответствии с нынешними трендами.

Авторы изменений указали, что мирный договор, определивший принадлежность территорий около Финского залива, был заключен между Шведским королевством и Российской империей, которой больше не существует. Таким образом, территория Ингрии должна быть вновь возвращена в лоно короны, считают в Стокгольме.

Новое название и границы территории будут наносится на все новые карты, выпускаемые в стране, а государственные органы управления Ингерманландии будут сформированы до конца 2023 года. Ожидается, что активная фаза реинтеграции начнётся после окончательного вступления Швеции в альянс НАТО.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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