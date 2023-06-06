Швеция будет считать территорию Ленобласти «временно оккупированной Ингерманландией»

Парламент Швеции принял решение отныне считать Ленинградскую область «временно оккупированной Ингерманландией» (tillfälligt ockuperat Ingermanland).

Депутаты отдельно подчеркнули, что это не отменяет нейтральный статус Швеции, а лишь вносит коррективы в её внешнюю политику в соответствии с нынешними трендами.

Авторы изменений указали, что мирный договор, определивший принадлежность территорий около Финского залива, был заключен между Шведским королевством и Российской империей, которой больше не существует. Таким образом, территория Ингрии должна быть вновь возвращена в лоно короны, считают в Стокгольме.

Новое название и границы территории будут наносится на все новые карты, выпускаемые в стране, а государственные органы управления Ингерманландии будут сформированы до конца 2023 года. Ожидается, что активная фаза реинтеграции начнётся после окончательного вступления Швеции в альянс НАТО.

—