Швеция будет считать территорию Ленобласти «временно оккупированной Ингерманландией»
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Парламент Швеции принял решение отныне считать Ленинградскую область «временно оккупированной Ингерманландией» (tillfälligt ockuperat Ingermanland).
Депутаты отдельно подчеркнули, что это не отменяет нейтральный статус Швеции, а лишь вносит коррективы в её внешнюю политику в соответствии с нынешними трендами.
Авторы изменений указали, что мирный договор, определивший принадлежность территорий около Финского залива, был заключен между Шведским королевством и Российской империей, которой больше не существует. Таким образом, территория Ингрии должна быть вновь возвращена в лоно короны, считают в Стокгольме.
Новое название и границы территории будут наносится на все новые карты, выпускаемые в стране, а государственные органы управления Ингерманландии будут сформированы до конца 2023 года. Ожидается, что активная фаза реинтеграции начнётся после окончательного вступления Швеции в альянс НАТО.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет