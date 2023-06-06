Узнали главные причины, почему тают ледники

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06.06.2023, 13:25, Разное
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Ледники всегда были одним из самых удивительных и загадочных явлений нашей планеты. Они существуют уже миллионы лет и восхищают своей величественной красотой и масштабами. Но что происходит с ледниками, когда они начинают таять?

Недавно ученые раскрыли некоторые из секретов этого процесса. Оказалось, что ветер и морские течения играют ключевую роль. За счет этих двух факторов ледники начинают менять форму и размеры.

Ветер может оказывать очень сильное воздействие на ледники, особенно если он имеет большую скорость. Он создает большие волны, которые влияют на края ледников. Они порой могут выбивать куски льда из краев, что приводит к структурным изменениям.

Морские течения также играют немаловажную роль в таянии ледников. Они изменяют температуру окружающей воды. При повышении температуры вода начинает проникать внутрь ледника, раскрывая все больше и больше пустот в его структуре. Именно этот процесс приводит к быстрому таянию.


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