Мнение: Теракт сидром?

Количество погибших от отравления напитком «Мистер Сидр» выросло до 22 человек. И к сожалению, похоже, будет продолжать расти, потому что в больницах еще десятки отравившихся. По количеству жертв эта трагедия уже похоже на теракт.

Организатор «сидорового теракта» установлен и задержан. Им оказался 32-летний Анар Афат-Оглы Гусейнов.

Гусейнов однозначно должен понести самое суровое наказание. По большому счету судить его надо по статье УК, предусматривающей наказание именно за умышленное убийство. Потому как, предполагаю, что Гусейнов не мог не знать, что изготовленное им пойло – это не сидр, а смертельный яд.

Но, не сомневаюсь, что у Гусейнова были и подельники. Не мог он запустить «производство» напитка уничтожения людей без крыши во властных и правоохранительных структурах. Те, кто крышевал Гусейнова тоже должны быть установлены и наказаны.

И не надо напирать на национальность Анара Гусейнова. Он просто мразь и сволочь, независимо от того, кто он по национальности…. К слову, кроме Гусейнова задержаны и другие сотрудники компании "Анди" – производителя ядовитого пойла – менеджеры Антон Фролов и Рамиль Асланов, занимавшиеся реализацией сидра, и главный бухгалтер Полина Ускова.

—