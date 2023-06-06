Zа Vойну: Украина проводила подготовку к подрыву “грязной бомбы” на территории РФ

ФСБ сообщило о планах ГУР по подготовке подрыва грязной бомбы на территории России.

В главном управлении разведки минобороны Украины была создана служба, в состав которой включили легкомоторную авиацию для снабжения диверсантов и бомбовых ударов по объектам энергетики.

Координация использования этой авиации была поручена войсковой части №3449 с условным наименованием "Легион".

Там разрабатывался план по доставке и закладке грязных бомб с таймерами – для подрыва и приведения в негодность местности для проживания.

С начала года это подразделение осуществило 5 боевых вылетов на территорию России, два пилота были задержаны и дали признательные показания о совершенных и планируемых терактах.

Напоминаю, что ГРУ в России до сих пор не признан террористической организацией.

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