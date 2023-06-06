Идеальна для квадратного и сердцевидного лица: в моду вернулась челка-водопад (кому подойдет и как ухаживать)

В тренде этого лета челка-водопад, которая является усовершенствованной версией модели челки 2000 года. О концепции, преимуществах, кому подходит, как укладывать и ухаживать за элементом прически, который сейчас в моде, пойдет речь в данной статье.

Концепция

Челка-водопад представляет собой многослойную челку со сравнительно короткой длиной вокруг лба и постепенно увеличивающейся длиной по бокам. Желательно укладывать волосы под низ для создания формы, обрамляющей лицо. Форма напоминает водопад, и это стало основанием дать ей такое название.

Преимущества

Челка сегодня в тренде, однако данная форма пользуется особой популярностью. Преимущество заключается в ее красоте, универсальности в плане стилизации к любой стрижке. Также в качестве плюса можно назвать то, что челка-водопад позволяет назвать любую прическу, которую она дополняет, омолаживающей и моделирующей форму лица. За ней легко ухаживать, она долго держит форму, не требует слишком частой коррекции, достаточно быстро укладывается, а также будет отлично смотреться даже без укладки (за то стоит благодарить оригинальную технику стрижки).

В списке преимуществ находится универсальность челки-водопада для волос любого типа волос. Тонкие волосы будут смотреться элегантно и мило, их небольшая толщина в прядях не будет так заметна. Густые стильно и креативно, они будут смотреться более аккуратно и упорядочено. Прямые — эффектно, вьющиеся -кокетливо и естественно.

Кому подоходит

Челка-водопад идеально подходит для обладательниц квадратного, круглого и сердцевидного лица. Утонченное лицо также будет выглядеть более круглым, если отдать предпочтение густой челке с полукруглым срезом. Она выгодно подчеркнет глаза и высокие скулы, скроет слишком высокий лоб. Идеально подходит к разным прическам и волосам любой длины.

Посмотрите на свое отражение в зеркале, определите свой тип лица и выберите челку нужной вам длины (ее можно сделать короче или длиннее посередине и по бокам). Отличной идеей будет проконсультироваться с мастером, чтобы окончательно определиться с длиной и формой.

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Укладка

Укладка достаточно проста. Помойте голову и просушите волосы при помощи фена и брашинга. Челка сразу станет пышной и текстурной, каждая прядь займет свое место. Для лучшего удержания формы можно предварительно нанести на челку стайлинговые средства.

Если торопитесь, и в мытье головы нет необходимости, используйте плойку, благодаря которой вы можете завить волосы под низ. Помните о том, что завивка уменьшает длину, поэтому не делайте целый оборот плойкой, достаточно половины оборота, чтобы челка стала пышной и обрамляющей овал лица.

Уход

Он также несложен, поскольку особого ухода челка-водопад не требует. Рекомендуется посещать салон раз в три недели или месяц (в зависимости от того, насколько быстро растут ваши волосы), чтобы подстричь кончики челки.

В остальном правила универсальны: мытье волос правильным шампунем для вашего типа, использовать также бальзамы, кондиционеры, маски и прочие средства по уходу хорошего качества.